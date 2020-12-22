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Pendik Belediyesi'nin Kestiği Yolu Polis Açtı

Pendik Belediyesi, İBB yetki alanındaki Tevfik İleri Caddesi’ndeki bir noktaya izinsiz mobo koydu. İhlali düzeltmek isteyen İBB ekiplerinin çalışmalarına ise Pendik Belediyesi yol keserek karşılık verdi. Polisin çağırılmasının ardından yol açıldı ve mobo Pendik Belediyesi’nin yetki alanındaki bir noktaya taşındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2020 Salı 09:15
Pendik Belediyesi'nin Kestiği Yolu Polis Açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi,  No: 125’e yerleştirilen mobo kaldırdı. Pendik Belediyesi tarafından İBB yetki alanındaki bir noktaya mobo konulduğunu fark eden Yol Bakım Müdürlüğü ekipleri, durumdan Zabıtayı haberdar etti. İBB Zabıtasının da olay yerine gelmesiyle birlikte, izinsiz olarak ana artere yerleştirilen, mobonun kaldırılması işlemi başlatıldı. 

İLÇE BELEDİYESİ YOLU ÇİFT TARAFLI KAPATTI

Ancak, mobonun yerinden kaldırılmasını istemeyen Pendik Belediyesi, kendi zabıta birimleri aracılığıyla yolu çift taraflı olarak kesti; İBB ekiplerinin çalışmalarını engelledi. İBB’nin uyarıları ve yapılan görüşmeler, sonuç vermeyince bölgeye polis çağırıldı. Polis, ilçe belediyesinin kestiği yolu açtırdı. Yolun açılmasının ardından mobo, Pendik Belediyesi’nin talebi üzerine, İBB ekipleri tarafından Güllübağlar depolarına bırakıldı. Kentin ortasında yol kesildiğini gören Tevfik İleri Caddesi sakinleri, olayı hayretle karşıladı.

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