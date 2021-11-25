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Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Final Maçı gerçekleşti.

Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 13:36
Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Final Maçı gerçekleşti.
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24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Voleybol Turnuvası düzenlendi. 35 okuldan 318 öğretmenin katıldığı turnuvalar 3 hafta sürdü. 23 Kasım’da Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen final maçında Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Şehit Yalçın Aran Ortaokulu karşı karşıya geldi. Maça izleyenlerin yanına tribüne Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Başkan Ahmet Cin her iki takımda da azimle ter döken öğretmenleri final maçı için tebrik etti, aynı zamanda tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Final maçının galibi Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Turnuvalarda ilk 4’e giren takımlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA)

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