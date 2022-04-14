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İmamaoğlu: Her Köye Koşmaya Çalışıyorum, Orucunu 1390 Nüfuslu Köyde Açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını, tarımsal destek politikalarını başlattıkları Pendik Göçbeyli Köyü’nde yaptı. 1.390 nüfuslu beldede köylülerle birlikte orucunu açan İmamoğlu, “En sevdiğim köye geldim. Ben, buraya ilk geldiğimde, tarlada çalışan kadınları gördüğümde, annemi hissettim. Annemi gördüm sizi gördüğümde. O günden beri de İstanbul'da tarımla ilgili her adımı atarken, o bereketli ortamdaki haliniz üzerinden her köye yetişmeye, koşmaya çalışıyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2022 Perşembe 09:22
İmamaoğlu: Her Köye Koşmaya Çalışıyorum, Orucunu 1390 Nüfuslu Köyde Açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik’e bağlı Göçbeyli Köyü’nü ilk olarak 21 Ekim 2019’da ziyaret etti. Tarımsal üretim yapılan bölgede, köylü kadınlarla birlikte kameraların karşısına geçen İmamoğlu, “Burada önemli bir adım atacağız. Üreticiyi destekleyeceğiz ve bu desteklemenin birinci aktörü İBB olacak” dedi. Göçbeylili kadınlara, “1 sene sonra bambaşka bir köye geleceğiz” müjdesini veren İmamoğlu, “Hasat Bayramı” etkinliğini 11 Temmuz 2020’de aynı köyde başlattı. İmamoğlu, köylülere verdiği “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışını da 12 Temmuz 2020’de, Kadıköy Salı Pazarı’nda, annesi Hava İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Göçbeyli Köyü -Pendik -İstanbul 

“KAZANCINIZ BOL OLSUN”

İmamoğlu’nun Göçbeyli’yi üçüncü ziyareti ise, iftar için oldu. 2021 yılı verilerine göre, nüfusu 1.390 olan beldede kurulan çadırda tüm köylülerle bir araya gelen İmamoğlu, orucunu burada açtı. İftar öncesinde köylülere kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“En sevdiğim köye geldim. Sizinle bir arada iftar açmayı arzu ettiğimi arkadaşlarıma dedim. Dedim ki; ‘Ben bir evi eve gidip, Göçbeyli'de bir iftar açmak istiyorum.’ Dediler ki; ‘Bu mümkün değil. Evde olmaz bu iş. Hep beraber olmamız lazım.’ Açıkçası bahtiyar oldum. İçinizdeki hanımefendilerin çoğunun artık yüzünü tanıyorum. Buraya ilk geldiğimde çok etkilendim. Ben, buraya ilk geldiğimde tarlada çalışan kadınları gördüğümde, annemi hissettim, annemi gördüm sizi gördüğümde. O günden beri de İstanbul'da tarımla ilgili arkadaşlarımla her adımı atarken, inanın sizi gördüğüm o emek ortamında, çalışma ortamında, o bereketli ortamdaki haliniz üzerinden her köye yetişmeye, koşmaya çalışıyorum. Bereketi bol olsun evlerinizin. Kazancınız bol olsun. Ramazan ayı, sizlere hep güzellikler getirsin, o güzel çocuklarınıza zihin açıklığı versin. Gelecekleri güzel olsun. İnşallah birbirimize hep böyle güzel bakalım. Hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum.”

İmamoğlu, toplu iftarın ardından köy halkından gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. Köylüler de İmamoğlu’na kendi üretimleri ürünlerini sundu. İmamoğlu, iftar sonrası köy sakini 76 yaşındaki Saadet Çamur’u evinde ziyaret etti.

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