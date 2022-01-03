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Yeni yılın ilk meclis toplantısında çifte müjde

Maltepe Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumuna katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ilçeye iki yeni yeşil alan ve Atatürk Anıtı yapacaklarını açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 16:03
Yeni yılın ilk meclis toplantısında çifte müjde
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TSKM'de düzenlenen ilk oturuma başkanlık eden Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.  Kılıç, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal Süreya’nın adını taşıyacak Altayçeşme Mahallesi’ndeki Cemal Süreya Parkı’nın açılışının 9 Ocak tarihinde yapılacağını anımsatarak herkesi açılışa davet etti. 

MALTEPE SAHİLE YENİ TÖREN ALANI

Geçtiğimiz günlerde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen “2021 yılı Huzur Toplantısı” na katılarak Maltepe’de

2022 yılında yapılacak çalışmaları planladıklarını belirten Kılıç, “Maltepe sahilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait basketbol sahasının da bulunduğu alanı komple büyük tören alanına dönüştürdük. 6 dönümlük araziyi Maltepe’ye yeşil alan olarak kazandırdık. Buraya Atatürk anıtı yapacağız. İnsanların oturacağı alanlar oluşturacağız.  Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün görevli sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut yerde hizmet vermesi zor. Ulaşım anlamında sahil yaz aylarında etkinlikler düzenleniyor Beşçeşmeler Meydanı’nda çok sayıda işletme var. Emniyet anında olaya müdahale edebilmesi için  parkın bir köşesine Emniyet Müdürlüğü ekiplerini görev yapacağı bir karakol binası yapılmasını planlıyoruz.  Rahat bir şekilde hizmet sunmuş olacaklar.” dedi.

2022'nin ilk meclis toplantısı diğer sunum ve görüşlerin aktarılmasının ardından sona erdi.

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