Vatandaşların yardımına “Hızır” gibi yetiştiler

Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü arama-kurtarma birimi ekipleri kar yağışıyla birlikte vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların “Hızır” diye nitelendirdiği ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında kara saplanan ambulansların da içinde yer aldığı 109 aracı kurtardı. 103 vatandaşın da bulundukları zor durumdan çıkmasını sağlayan ekipler, devrilen 97 ağacı da kaldırdı. Ayrıca Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik Müdürlüğü’nün birlikte çalışması sonucu 123 cadde, 4 bulvar ve 1241 sokakta yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Time sHaber Ajansı (İTHA)