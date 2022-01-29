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Vatandaşların yardımına “Hızır” gibi yetiştiler

Maltepe Belediyesi’ne bağlı arama-kurtarma birimi kar yağışının başladığı günden bu yana yoğun bir özveri ve çalışmayla ilçede mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Çalışmalarda 103 kişi ve 109 araç içinde bulundukları zor durumdan kurtarıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 17:10
Vatandaşların yardımına “Hızır” gibi yetiştiler
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Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü arama-kurtarma birimi ekipleri kar yağışıyla birlikte vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların “Hızır” diye nitelendirdiği ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında kara saplanan ambulansların da içinde yer aldığı 109 aracı kurtardı. 103 vatandaşın da bulundukları zor durumdan çıkmasını  sağlayan ekipler, devrilen 97 ağacı da kaldırdı.  Ayrıca Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik Müdürlüğü’nün birlikte  çalışması sonucu  123 cadde, 4 bulvar ve 1241 sokakta yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Time sHaber Ajansı (İTHA)

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