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Usta Şair Cemal Süreya, Maltepe’de Özel Bir Gece İle Anıldı

Maltepe Belediyesi’nin Haydar Ergülen, Engin Turgut, Nilay Özer ve Turgay Kantürk’ün katılımıyla düzenlediği ‘Cemal Süreya Anması’nda usta kalemin şiirleri ele alındı, anılar paylaşıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 13:58
Usta Şair Cemal Süreya, Maltepe’de Özel Bir Gece İle Anıldı
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Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının usta kalemi Cemal Süreya’yı aramızdan ayrılışının 33. yıldönümünde özel bir panel ile andı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Cemal Süreya Anması”nda, Süreya’nın hayatı ve yazıları üzerine konuşulurken, birlikte yaşanan anılar da paylaşıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Yazar Haydar Ergülen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Şair ve Ressam Engin Turgut, Akademisyen – Yazar Nilay Özer ve Oyuncu ile Yönetmen Turgay Kantürk konuşmacı olarak yer aldı. Panel, Nebil Özgentürk imzalı Cemal Süreya belgeseliyle başladı. Gösterimin ardından ilk konuşmacı olarak Nilay Özer söz aldı. Özer, Süreya’nın şiirlerini ele alırken, o dönem aldığı eleştirilere bugün baktığımızda geçersizleştiğini dile getirdi. Süreya’nın karanlık yanları da olduğuna, şiirindeki hicve ve ironiye vurgu yapan Özer, Üvercinka’daki şiirler ile diğer eserlerindeki şiirlerin farklı yapısına dikkat çekti.

Cemal Süreya ve İkinci Yeni’ye etkileri konuşuldu

Moderatör Haydar Ergülen ise Cemal Süreya’nın şiirlerinin bilerek “tamamlanmamış bir şiir” olabileceği konusunu tartışmaya açtı. Süreya’nın birçok şaire göre daha ‘sahipsiz’ olmasına rağmen şiirlerinin en çok okunan isimlerden birisi olduğuna dikkat çekti. İkinci konuşmacı olarak söz alan Engin Turgut ise, hem duygulu hem eğlenceli konuşmasında Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Cemal Süreya ile ilgili anılarını paylaştı. Turgay Kantürk de Cemal Süreya’nın Fransızca bilmesinin ve İkinci Yeni’deki Fransızca ile gelen etkinin paralelliğine dikkat çekti. Kantürk, İkinci Yeni’de Cemal Süreya’yı ayrı kılan noktalara da vurgu yaptı. Süreya’nın oyunbazlıktan ziyade şiirde kaldığına altını çizen Kantürk, şairin şiirlerini seyircilerle paylaştı. Etkinlik, müzik eşliğinde Cemal Süreya’nın şiirlerinin okunması ile sona erdi.

Adı Maltepe’de yaşatılıyor

Usta Şair Cemal Süreya’yı özel bir etkinlik ile anan Maltepe Belediyesi, aynı zamanda şairin adını Altayçeşme Mahallesi’nde bir park ile yaşatıyor. Geçtiğimizsenenin başında açılan parkta Cemal Süreya Parkı’nda şairin Heykeltıraş Güner Yener imzalı bir büstü yer alırken, dizelerinin bulunduğu mermer taşlar da parkın çeşitli noktalarında Maltepelileri karşılıyor. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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