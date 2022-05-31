Üreten kadınlar emeklerini sergiliyor

Kadınların Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde aldıkları eğitim meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu merkezlerde okuma-yazma, el işi, kadınlara yönelik sağlık ve farkındalık eğitimleri gibi birçok konuda eğitim alan kadınlar ürettikleri havlu, lif vb. gibi el işlerini semt pazarlarında satışa sunmaya başladı. Bu kapsamda Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri binbir emekle yaptıkları ürünleri Maltepe semt pazarında sergiledi.

Kursiyerler eğitimler için Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye yetkililerine teşekkür ederken halk, sergilenen ürünlere büyük ilgi gösterdi. Satışa konulan ürünlerden elde edilen gelir de kadınlara kalacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)