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Üreten kadınlar emeklerini sergiliyor

Maltepe Belediyesi’nin kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde çeşitli el işi kurslarında eğitim gören kadınlar, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri semt pazarlarında sergilemeye başladı. Sergilenen eserleri satan kadınlar ev ekonomilerine de katkıda bulunarak hem üretiyor, hem de sosyal hayata katılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 16:15
Üreten kadınlar emeklerini sergiliyor
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Kadınların Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde aldıkları eğitim meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu merkezlerde okuma-yazma, el işi, kadınlara yönelik sağlık ve farkındalık eğitimleri gibi birçok konuda eğitim alan kadınlar ürettikleri havlu, lif vb. gibi el işlerini semt pazarlarında satışa sunmaya başladı. Bu kapsamda Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri binbir emekle yaptıkları ürünleri Maltepe semt pazarında sergiledi.

Kursiyerler eğitimler için Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye yetkililerine teşekkür ederken halk, sergilenen ürünlere büyük ilgi gösterdi. Satışa konulan ürünlerden elde edilen gelir de kadınlara kalacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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