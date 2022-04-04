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Üreten Engelliler Merkezi’nde otizm farkındalık günü etkinliği

Maltepe Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Üreten Engelliler Merkezi’nde özel çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikte veliler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup çeşitli oyunlar oynadı ve birbirleriyle kaynaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:17
Üreten Engelliler Merkezi’nde otizm farkındalık günü etkinliği
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DRAMA GÖSTERİSİ

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, müdürlüğe bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı. Eğitimci Sema Alhan eşliğinde düzenlenen yaratıcı drama etkinliğinde merhabalaşma, balon şişirme, balon kapma, trencilik, şemsiye ile hareket yapma ve balon patlatma gibi birbirinden eğlenceli oyunları deneyimledi.

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