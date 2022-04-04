Üreten Engelliler Merkezi’nde otizm farkındalık günü etkinliği

Maltepe Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Üreten Engelliler Merkezi’nde özel çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikte veliler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup çeşitli oyunlar oynadı ve birbirleriyle kaynaştı.