Üreten Engelliler Merkezi’nde otizm farkındalık günü etkinliği

DRAMA GÖSTERİSİ
Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, müdürlüğe bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı. Eğitimci Sema Alhan eşliğinde düzenlenen yaratıcı drama etkinliğinde merhabalaşma, balon şişirme, balon kapma, trencilik, şemsiye ile hareket yapma ve balon patlatma gibi birbirinden eğlenceli oyunları deneyimledi.