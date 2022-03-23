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Unutulan meslekler Maltepe’de hatırlandı

Bir zamanlar neredeyse her sokak başında görülen kentleşmeyle birlikte birer birer neredeyse yok olan meslekler Maltepe’de hayat buldu. Bağlarbaşı İlkokulu öğrencileri 'Unutulmayan Unutulmuşlar' projesiyle eski meslekleri yeniden canlandırdı. Maltepe Bağlarbaşı İlkokulu'nun 4/C sınıfı öğrencileri çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenleri Müjgan Ertürk’le birlikte çalışan öğrenciler, toplumun esnafla sıcak ilişki kurduğu döneme ait hallaç, bileyici, yorgancı, sütçü, şerbetçi, macuncu gibi unutulan mesleklerini hazırladıkları bir projeyle anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 15:55
Unutulan meslekler Maltepe’de hatırlandı
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ÇOCUKLAR CANLANDIRDI

Bu kapsamda kalaycı, sepetçi, yorgancı, çömlekçi, nalbant gibi meslekleri de canlandıran çocuklar, edindikleri deneyimleri ve mesleki bilgileri diğer öğrencilere anlattı. Ayrıca öğrenciler halen varlıklarını güçlü biçimde sürdürebilen bakkal, kasap ve terzi gibi esnafları ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan proje koordinatörü ve Bağlarbaşı İlkokulu 4/C Sınıfı Öğretmeni Müjgan Ertürk, “Projemizle özellikle minik ilkokul öğrencilerine unutulan meslekleri hatırlatmak istedik. Günümüz çocuklarına o dönemin büyüsünü yarattık ve nereden nereye geldiğimizi göstermek istedik. Kendi çocukluğuma ait hatıralarımda donanımları, bağırışları, kokuları ve tatlarıyla önemli yer tutan sokak esnafların çoğu günümüzde çocuklar tarafından bilinmiyordu. Biz bir bozacı, şerbetçi ve macuncuyu duyduğumuzda heyecanlanır, biriktirdiğimiz harçlıklarla peşlerinden koşardık. Esnaf amcalar bizi tanır, bazen bol bol verir, bizleri sevindirirlerdi. Yollarını gözler, gelmedikleri zaman merak ederdik. O dönemin sıcak ilişkilerini yeniden yaşatmak, şimdiki çocuklara geçmiş hakkında bir fikir vermek maksadıyla yaptığımız proje büyük ilgi gördü” dedi.

Öğrencilerinin ilgi ve merakından dolayı büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Ertürk, çocukların geçmişteki mesleklerin nasıl kaybolduğunu öğrenip, bugünkü bazı mesleklerin de kaybolacağını öğrenmiş olduklarını ifade etti. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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