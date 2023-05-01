Ünlü Oyuncu Şenay Gürler, ‘Medea’ Rolüyle Sahne Aldı

Ünlü oyuncu Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın başrollerini paylaştığı “Medea’ya Göre Ahlak” isimli tiyatro oyunu, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. İran asıllı İsveçli yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı oyunda, Medea miti üzerinden kadın ve ahlak konuları tartışmaya açıldı. GalataPerform tarafından sahnelenen oyunun dramaturjisini Ferdi Çetin hazırladı. Yeşim Özsoy’un yönetmenliğini üstlendiği oyunun koreografisini Tuğçe Ulugün Tuna, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, dekor ve kostüm tasarımını Melis Hafızoğlu, müzik tasarımını ise Gökçe Uygun hazırladı. Oyunda Özgün Çoban ahlak kavramını bir karakter olarak seyirci karşısına çıkardı. Şenay Gürler ise ataerkil yapıya başkaldıran, birçok sanat eserine esin kaynağı olan mitolojik karakter Medea rolüyle izleyicilerin beğenisini topladı.