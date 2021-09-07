Ukrayna'da Büyük Gurur

Maltepe Belediye Tiyatrosu, Ukrayna’nın Kherson şehrinde düzenlenen “23. Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali” nde “Memurin Faslı” isimli modernize edilmiş orta oyunuyla sahne aldı. Açılışı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından yapılan ve Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurulu sonrası, Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna’daki tiyatro festivaline konuk oldu.

BAŞKAN KILIÇ’TAN TİYATRO VURGUSU

Başkan Ali Kılıç, Genel Kurul’da yaptığı toplantıda tiyatronun önemine dikkat çekerek tiyatronun bin derde deva olduğuna vurgu yapmıştı. Kılıç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tiyatro belki bedenimizdeki hastalıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beynimizin içindeki hastalıklardan ve önyargılardan kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk, sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşılamak için sahne alan dostlarımız güldürürken düşündürerek insanlara yol göstermeye çaba gösterirler.”

TİYATRO NEFES OLACAK

Başkan Kılıç Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin de önemini vurgulayarak “ Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki Avrasya Tiyatrolar Birliği’nde bir araya gelen değerli yol arkadaşlarımızın, Türkiye’deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza, dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacağını düşünüyorum.” dedi.

MEMURİN FASLI BEĞENİ TOPLADI

Yazar ve senarist Coşkun Irmak’ın yazdığı müzikli oyunda günlük yaşam dertleri anlatıldı. Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, Kherson Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 2019 yılında Nikolay Gogol’un “Bir Deli’nin Hatıra Defteri” oyunundan uyarladığı “Deli” ile sahne aldıklarını anımsatarak “Festivale Ukrayna’nın farklı şehirlerinden yerli ve yabancı tiyatro grupları katılarak performanslarını sergiledi. Geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunumuz Ukraynalı tiyatroseverlerin ilgisini ve alkışlarını topladı. Bu ilgiden mutluluk ve gurur duyduk.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)