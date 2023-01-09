Türkü Dostları “Arif Sağ Ustaya Saygı” Gecesinde Buluştu

GECDE DUYGU DOLU ANLAR

Maltepe Belediyesi muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkülerin ustası Arif Sağ’ın 61. sanat yılı “Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi” adıyla, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan ve Yılmaz Çelik’in sahne aldığı gece, Arif Sağ’ın biyografisinin okunmasıyla başladı. Sonrasında sanatçılar söz alarak Arif Sağ ile tanışma hikâyelerini ve onlarda bıraktığı etkiyi anlattı. Tolga Sağ, “Her babayla oğulun arasındaki ilişkiyi ben de yaşadım. Ben babamdan çok şey öğrendim. Profesyonel müzik yaşantısında nasıl davranılması ve insanlarla nasıl doğru iletişim kurulması gerektiğini ondan öğrendim. Babamla duygusal bir bağım var, o benim önderim. Onu çok seviyorum. Allah ona uzun ömürler versin, Allah başımızdan eksik etmesin” derken duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ARİF SAĞ ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇIKTI

Sonrasında 5 kişilik sanatçı grubu yer yer solo, yer yer de grup olarak “Sivas Ellerinde Sazım Çalınır,” “Ağlama Gözlerim”, “Bırak Beni Konuşayım”, “Bugün Pazarı Aşktır”, “Gafil Gezme Şaşkın”, “Daye Daye”, “Bunca Gamı Bunca Derdi” ve “Ağlasam mı?” gibi sevilen türküleri seslendirdiler. Yer yer halkın da eşlik ettiği konserin ikinci bölümünde Arif Sağ ile birlikte türkülerin sevilen ismi Belkıs Akkale alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneye çıktı.

SAĞ VE AKKALE’DEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Sağ yer yer anlattığı anılarla geçmişe ışık tutarken, nüktedan fıkralarıyla herkesi gülümsetti. Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaşadığı anıları da paylaşan Sağ, Kılıç’a “Ali seni seviyoruz. İyi ki federasyonda genel başkanımız oldun. İyi ki o yolları gidip geldin” diye seslendi. Sağ daha sonra zaman zaman Belkıs Akkale’nin solo performansını da gösterdiği gecede “Salındı Bahçeye Girdi”, “Daha Senden Gayrı Âşık mı Yoktur?”, “Seher Yıldızı”, “Eşinden Ayrılan Yaralı Ördek”, “Sunam”, “Dağlar Seni Delik Delik Delerim”, “Vardım Kırklar Kapısına”, “Bugün Bize Pir Geldi” ve “Mavilim” gibi türküleri seslendirdi. Sağ ve geceye katılan sanatçılar, etkinliğin sonunda halkla birlikte “Gelin Canlar Bir Olalım” türküsünü seslendirerek muhteşem bir kapanış yaptı.

KILIÇ’TAN SANATÇILARA VE SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR

Gecenin sonunda sahneye çıkarak konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle konserin sonunda kadar ayakta bile olsa salonu terk etmeyen ve büyük ilgi gösteren Maltepelilere, sanata ve sanatçıya verdikleri destek için sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Maltepelisiniz. Arif hocamızın adı geçer geçmez biletler hemen tükendi. Bir o kadar dostumuz da aradı bizleri, hafta sonu ama maalesef bu salona sığdıramadık. Biraz önce hem Erdal Erzincan, hem Cengiz Özkan, hem Muharrem Temiz, hem Tolga Sağ, hem de Yılmaz Çelik’in dile getirdiği gibi aslında Arif Sağ hep bizlerin hayatına bir yerden dokunmuş, tıpkı benim hayatıma da dokunduğu gibi. Avrupa Alevilerinin birleşip federasyon ve daha sonra konfederasyon olmasına Arif hocamın çok büyük emeği var. 61 sanat yılı dedik. Bu salonun yaş ortalaması sanırım 40-45. Demek ki bizi ikiye katlamış bir sanatçı burada var. Bunu alkışlamamız lazım, değil mi? İnşallah Arif hocamla yolculuğum daha çok devam eder” dedi.

KILIÇDAROĞLU SELAMLARINI İLETTİ

Kılıç, yoğun programı nedeniyle geceye katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da mesajını okudu. Kılıçdaroğlu, salonu dolduranlara, sahnede yer alan sanatçılara saygı ve sevgilerini iletti. Salondakiler Kılıçdaroğlu’na alkışlarla selam gönderdi.

Gece, katılan sanatçılara plaket ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.