Türkan Saylan İçin Adının Yaşatıldığı Maltepe’de Muhteşem Gala

Hayat hikayesi ile birçok insana ilham veren, yaşamı boyunca hem kız çocuklarının eğitimi hem cüzzamlı hastaların tedavisi için önemli mücadeleler veren, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayat hikayesi, Cengiz Toraman’ın yönettiği "Ben Türkan Saylan" isimli oyunla sahneye taşındı. Kumpanya Yapım tarafından sahneye konan ve Saylan'ı Şenay Gürler'in canlandırdığı oyun, Saylan'ın doğum günü olan 13 Aralık'ta, Maltepe'de adının verildiği kültür merkezinde özel bir gala ile sahnelendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Üzümcü: Ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak istedik

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen gala, açılış konuşmaları ile başladı. İlk olarak söz alan usta oyuncu Levent Üzümcü, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun anması gereken isimler olduğunu düşündük. Aziz Nesin, Türkan Saylan ve Uğur Mumcu için üç tane çalışma yaptık. Bu ikinci çalışmamız. Temel ve aslı amacımız bu isimleri tanımayanların tanışması ve unutmaya yüz tutan, çabuk unutan zihinlerimizde Türkan Saylan, Aziz Nesin’in, Uğur Mumcu’nun ne kadar değerli olduklarının bir kere daha vurgulanmasıdır.” diye konuştu.

Prof. Dr. Yüksel: Saylan, kendisini Atatürk’ün kızı olarak görürdü

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise, konuşmasında Saylan’ın çocukluğu ve gençliğinde onun karakterini şekillendiren noktalara değindi. Yüksel, Saylan’ın 18 yaşından itibaren ülkenin sorunlarına çözümler arayan bir yaşam sürdüğünü belirterek, “Çünkü o kendisini Mustafa Kemal Atatürk’ün kızı olarak görürdü. Derdi ki: Ben Atatürk’ün bana sağladığı haklarla bugün Türkan Saylan olabildim. Olduğum andan itibaren de ona borcumu ödemem lazım. Bu düşünceyle hep emek verdi, hep çalıştı.” İfadelerini kullandı. Yüksel, ÇYDD olarak bu oyunun galası için en uygun yerin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi olduğuna karar verdiklerini ve Maltepe Belediyesi’nin de bu karara kucak açtığını belirterek teşekkürlerini iletti.



Başkan Kılıç: Teslim olmayalım, çocuklarımızın geleceğini karartmayalım

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da konuşmasında Türkan Saylan’ın dostlarını, yoldaşlarını Anadolu kadının gülen yüzü, çağdaş yüzü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi çatısı altında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Kılıç, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde her hafta sonu çocukları tiyatroyla buluşturduklarını hatırlatarak, “Çocukları küçükken sanat sevgisiyle buluşturmadığınızda birilerinin kucağına düşürüyorlar. Türkan Saylan, çocuklarımızın birilerine alet olmaması için kardelenler diyerek bir mücadele başlatmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurmuştu. Birilerinin kendi sinsi hesaplarını, sapık duygularını örtbas etmek için bazı inançları maske ederek 6-7 yaşındaki kız çocuklarımıza neler yaptıklarını haberlerde görüyoruz. Onlarca yıldır Türkiye’de bu olaylar yaşanıyor. Birileri tarafından hep örtbas ediliyor. Bu salonda onlarca, yüzlerce Türkan Saylan var. Hep beraber ayağa kalktığımızda başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki teslim olmayalım, çocuklarımızın geleceğini karartmayalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Ben Türkan Saylan” oyunun Kardelen 1 salonunda gösterimi gerçekleşti. Cengiz Toraman’ın yönettiği oyunda Şenay Gürler’in harika performansına Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler ve Revna Sarıkoç seslendirmeleriyle eşlik etti. Dakikalarca alkışlanan oyunun ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, oyun ekibine ve ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel’e katkılarından dolayı birer hediye takdim ederken, ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel de katılımcılara ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a birer hediye takdim etti. Levent Üzümcü’nün oyun ekibinin isimlerini tek tek okumasının ardından sahneye gelen ekibin de katılımıyla toplu selamlama ile gece sona erdi.