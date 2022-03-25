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Tiyatro Günleri’nde Berna Laçin rüzgârı…

Usta oyuncu Berna Laçin'in “Hayal Satıcısı” adlı tek kişilik oyunu yoğun ilgiyle karşılandı. 100 dakikalık sürükleyici performansın ardından Laçin, Maltepe TV’nin sorularını yanıtladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 12:43
Tiyatro Günleri’nde Berna Laçin rüzgârı…
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İstanbul'un adeta sanat merkezi haline gelen Maltepe'de sanatın ve sanatçının dostu Maltepe Belediyesi, halkı sanatla buluşturmaya devam ediyor. “Dünya Tiyatrolar Günü” kapsamında 21-27 Mart tarihleri arasında, 7 oyun ücretsiz olarak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Etkinliğin üçüncü gününde usta oyuncu Berna Laçin’in tek kişilik oyunu 'Hayal Satıcısı' Maltepe'de sahne aldı. Tüm davetiyelerin günler öncesinden tükendiği oyuna ilgi yoğundu. Genci yaşlısı, yaklaşık 500 kişi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni doldurdu. Yaşanmış, gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkarak, toplumda erkek egemen dili, ataerkil yapıda kadınların verdiği yaşam savaşını anlatan tek perdelik oyun sahnelendi.

100 DAKİKALIK PERFORMANS

Tiyatro ve sanat coşkusunun doyasıya hissedildiği 100 dakikalık performansın ardından, usta oyuncu Berna Laçin’e Maltepe Belediyesi tarafından hediye takdim edildi. İzleyenlerin yoğun alkışları arasında dakikalarca seyirciyi selamlayan Laçin, sahneden indikten sonra Maltepe Tv’nin sorularını yanıtladı.

“Maltepe Tiyatro Günleri” hakkında konuşan Laçin, “Maltepe’de her zaman kaliteli ve coşkulu bir seyirci var, çok seviyorum burada oynamayı” ifadelerini kullandı. Maltepe Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği desteğe vurgu yapan usta oyuncu şunları söyledi: "Bu etkinliğin devam etmesini, artarak çoğalmasını ve başka belediyelere de örnek olmasını diliyorum"

Salgın döneminde sanat camiasının zor günler geçirmesiyle birlikte bir çok özel tiyatronun kapanmak zorunda kalmasını değerlendiren Laçin, Maltepe Belediyesi’nin yaptıklarının halka verilen bir destek olduğunun altını çizdi. “Hayat pahalılığından ötürü seyircimiz zorlanıyor farkındayız, bu tür etkinliklerin daha çok artması lazım” açıklamasında bulundu. Seyircinin yoğun ilgisinin sorulması üzerine ise “Harika buluşmalar yaşıyoruz ve bunlar katlanarak artıyor, bu durum beni çok mutlu ediyor” dedi.

‘27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’yle ilgiliyse “İyi ki, iyi ki, iyi ki. Ben sahnede nefes aldığımı hissediyorum, seyircilerle de buluşuyorum. Birlikte, nefes nefese nice nice yıllara diliyorum” mesajını verdi. “Maltepe benim mahallem sayılır” diyen Laçin, sözlerini “Cansın Maltepe” diyerek noktaladı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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