Terzi Fikri için Maltepe'de anma

FOTOĞRAF SERGİSİYLE BAŞLADI



Fikri Sönmez namıdiğer Terzi Fikri’nin askeri darbe öncesi Türk siyasetine kattıkları, Fatsa’da hayata geçirdiği devrimci duruş ve doğrudan demokrasi denemesini aktaran fotoğraflar katılımcılarla buluştu. Canlı müzik eşliğinde açılan fotoğraf sergisi, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Anma etkinliği “Fatsa’da Yaşayanlar, Fatsa’yı Yaşayanlar” adlı bölümle devam etti. 1979-1980 yıllarında Fatsa’da belediye başkanlığı görevini üstlenen Fikri Sönmez’in Türkiye’nin siyasi tarihine yön veren icraatları, dönemin siyasi şartları, Ahmet Özdemir, Aydın Akyazı, Aynur Tandoğan Elibal, Atıf Özgel’in yorumlarıyla ele alındı.



Program “Marinelada” adlı belgesel gösterimi ile devam etti. Belgeselin sonrasında “Fatsa Deneyimine Bugünden Bakmak” adlı panele geçildi. İlbay Kahraman’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele Sol Parti Meclis Üyesi Alper Taş, akademisyen Prof. Dr. Doğan Kılıç ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu katıldı. “Terzi Fikri’nin fikirlerinin Türk siyasetine nasıl yön verdiği, Fatsa’daki deneyimden çıkarılan derslerin günümüz siyasetine etkileri değerlendirildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve siyasiler ve Maltepelilerin takip ettiği anma töreni, Mehmet Gümüş’ün döneme ilişkin bestelerinin yer aldığı konserle son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)