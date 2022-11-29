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Songül Öden, kadınların hikâyelerini Maltepe’de sahneye taşıdı

Songül Öden, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yedi farklı kadının hikâyelerini sahneye taşıdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2022 Salı 09:54
Songül Öden, kadınların hikâyelerini Maltepe’de sahneye taşıdı
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Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Songül Öden “Lâl Hayal” isimli tek kişilik tiyatro oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Sanat çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası başarılara imza atan ve pek çok ödüle layık görülen Öden’in oyununa Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sahnelenen oyunda Öden, farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının trajik komik hikâyesini anlattı. Öden, 16 yaşındaki hip-hop’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, babaanne, kuaför ve koç burcu bir jinekolog rolleriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunda kadın figürlerinin yolu polisiye bir hikâyenin geriliminde buluştu. Proje tasarımını da üstlenen Songül Öden’in oyununu Ezel Akay ve Aysel Yıldırım yönetti. Sevilay Saral’ın kaleme aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda, müziklerini Diler Özer ve Metehan Dada, ışık tasarımını Önder Arık, koreografisini Dans Fabrika üstlendi. Songül Öden birbirinden farklı kadınlara hayat verdiği oyunuyla ve sahne performansıyla salonu dolduran izleyicilerin alkışlarını topladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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