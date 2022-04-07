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Sivrisinekle mücadele çalışması başladı

Maltepe Belediyesi sivrisinekle mücadele çalışmalarına hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri rögar ve yağmur kanalı mazgallarında sivrisinek erginlerine karşı kanal ilaçlama çalışmalarını yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 15:42
Sivrisinekle mücadele çalışması başladı
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Sivrisinek ergenleriyle mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda bulunan rögarlarda ve yağmur kanalı mazgallarında Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kanal ilaçlama çalışması yapıldı. Kasım ila Mart ayları arasında toplamda 22 bin 414 kanalda ilaçlama çalışması gerçekleştirilirken, bu çalışmaların sonlandırılmasının ardından sivrisinek larva üreme odağı tespit ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye ekipleri, “Sivrisinek larvalarıyla mücadelemiz yıl boyunca tüm mahallelerimizde periyodik olarak devam etmektedir. Eski lastikler, boş saksılar, atılmış boş boya kutuları, sokak hayvanları için konulan ve temizlenmeyen su kapları, çiçek sulama kapları, şişeler, el arabaları ve bahçe aletleri, çatı olukları ve giderler, varil ve bidonlar, süs ve plastik havuzlar, mazgal, rögar, üstü açık su tankları, su birikintileri, birer larva üreme kaynağıdır. Tespit edebildiğimiz tüm üreme kaynaklarında rutin olarak larva üreme odak ilaçlama çalışmalarımız yerine getirilmektedir” dedi.

BU KURALLARA DİKKAT

Çalışmaların başarılı olması için bir dizi kurala vatandaşların da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden yetkililer şunları vurguladı: “Kullanılmayan kaplarda su biriktirilmesinin önlenmesi, depolanan suların ağzının sıkıca kapatılması, bina bodrumlarında biriken suların tahliye edilmesi, bina mazgalları ve su tahliye kanallarının açık tutulması, eskiden kullanılmış olan fosseptik kuyularının içinin boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, sokak hayvanları için bırakılan suların sık sık değiştirilmesi, araba lastiklerinin açıkta bırakılmaması gibi konularda vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetin bu çalışmaları büyük ölçüde başarıya ulaştıracağını söylemek isteriz. Unutmayalım; sivrisinekler çok yakınlardaki su birikintilerinden kaynaklanmaktadır.” 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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