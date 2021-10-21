Sevim Teyze ‘Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden’i söyledi, salon alkıştan yıkıldı

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi başta olmak üzere ilçede yaşayan ve yarım asırdır aynı yastığa baş koyan çiftleri Seyir Terası’nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya getirdi. Çok sıcak anların yaşandığı etkinliğin yıldızı ise hiç kuşkusuz Sevim Şeker oldu. 50 yıldır can yoldaşlığı yaptığı eşiyle birlikte etkinliğe katılan Sevim Teyze, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç konuşma yaparken yanına gitmek istediğini söyledi. Bunu duyan Başkan Kılıç’ın daveti üzerine yanına giden Sevim Şeker ilk başlarda çok heyecanlı görünse de kısa süre içinde etkinliğe adeta damga vurdu. Anne ve babasını kaybettiğini belirten Başkan Kılıç’la Sevim Şeker arasında yaşanan diyalog ise salondaki herkesi duygulandırdı:

Sevim Şeker- Sen bizi çok duygulandırdın. Önce annem babam yok dedin sen. Bizler senin annen babanız, her zaman arkandayız dağ gibi.



Başkan Kılıç - Sağol



Sevim Şeker - Allah da... Rabbim yardımcın olsun.

Başkan Kılıç – Hepimizin.



Sevim Şeker - Başarıdan başarıya koşmayı nasip etsin. Bizi çok mutlu ettin. Bugünü de bize böyle yaşattığın için çok teşekkür ediyorum. Ben burayı daha hiç görmedim. Siz getirmeseniz yine de görmeyecektim.

VE TÜRKÜ SÜRPRİZİ

Oldukça duygulandığı gözlenen Başkan Ali Kılıç, sarıldığı Şeker'e ‘Hani bir türkü söyleyecektin bize. Herkes alkışlayacak vallahi söz veriyorum’ dedi. İşte bu anlamlı etkinliğe damga vuran en renkli anlar ise o andan sonra yaşandı. Şeker, bir Sivas türküsü olan ‘Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden’ isimli türküyü söylemeye başladı.



♬ Karlı dağlar karanlığın kalktı mı? ♬

♬ Zalim felek ayrılığın vaktı mı? ♬

♬ Karlı dağlar ne olur? Ne olur? Ne olur? ♬

♬ Sivas ellerinde sazım çalınır ♬

♬ Çamlı beller bölük bölük bölünür ♬

Şeker türkünün son bölümüne ise herkesi gülümseten bir kaç söz eklemeyi de unutmadı:



♬ Bugün başkanımla bir aradayım, ömrüm uzar mı? ♬

♬ Karlı dağlar ne olur? Ne olur? Ne olur? ♬

Türkünün bitmesiyle birlikte tüm davetliler alkışlamaya başlarken salondakileri gülümseten espri ise Başkan Kılıç’tan geldi:



“Eee, Sivaslı işi baba yani, cevher var.” (21.10.2021)