'Sene biter ama Maltepe sokaklarında çalışma bitmez'

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman yol yapım ekipleri

ocak ayının ilk iki haftası boyunca Maltepe’nin Altayçeşme, Aydınevler, Altıntepe,

Bağlarbaşı, Başıbüyük, Cevizli, Çınar, Feyzullah, Fındıklı, Gülsuyu, Girne, İdealtepe,

Küçükyalı, Yalı ve Zümrütevler mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aydınevler Mah. Fener Sok. Duvar Yapım

İnşaatı, Aydınevler Mah. Fener Sok. 112 Acil Şantiye Beton Dökümü, Altayçeşme

Mah. Kışlalı Cad.-Bağlarbaşı Mah. İkinci İlkokul Cad.-Cevizli Mah. Nur Sok. Gülsuyu

Mah. Ant Sok. - İdealtepe Mah. Kestane sok. Kaldırım İmalatı ve Onarımı, Başıbüyük

Mah. Muzaffer Sok. - Altıntepe Mah. Con Tevfik Sok. Merdiven Onarımı, Cevizli Mah.

Tansel Cad. - Küçükyalı Mah. Cumhuriyet Cad. - Yalı Mah. Liman Çıkmazı-

Zümrütevler Mah. Candan Sok. Yeni İnşaat Önü Tretuvar Çalışması, Küçükyalı Mah.

Şair Sok. Barbaros Sok. Yavru Sok.-Cevizli Mah. Bakır Sok. - Girne Mah. Reyhan

Sok. Asfalt Onarım, Başıbüyük Mah. Serin Sok. Atatürk İlköğretim Okulu Merdiven

Korkuluğu, Fındıklı Mah. Tekin Sok. - Gülsuyu Mah. Çamlık Sok. Yağmur Suyu

Mazgal Temizliği, Zümrütevler Mah. Başaran Sok. Kaldırım Düşürme, Küçükyalı

Mah. Sencer Sok. engelli rampası çalışmalarını tamamladı.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle

ve sokakların dışında Maltepe genelinde yapılan çalışmalarda da kaldırım imalatı,

mazgal temizliği, bordür onarım, duba montajı, yağmur suyu kanal inşaatı, alt

geçitlerin temizlik, onarım ve boyama işlemi gerçekleştirdi.