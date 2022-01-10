Savaş insanlık suçudur.. 'Şerefine İnsanoğlu'

Maltepe Belediye Tiyatrosu ve 23 ülkenin temsil edildiği Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin (Eurasia Theatre Association) ortak projesi “Şerefine İnsanoğlu” isimli tiyatro oyununun galası, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Galaya katılan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak yirmi yıldır tiyatro çalışmalarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek “Maltepe Belediyesi’yle başlatmış olduğumuz bu güzel organizasyon Avrasya Tiyatrolar Birliği bizim için çok önemli bir etkinliktir. Yedi ülkeyle başlayan bu güzel organizasyon 23 ülkeye doğru gidiyor. Ali Kılıç’a başından itibaren bu organizasyona verdiği katkı için çok teşekkür ediyorum. Tiyatro bütün sanatların birleşkesidir. Bütün sanatlar tiyatroda buluşabiliyor. En önemlisi sanat insanları değiştirecek tek etkinliktir. Sanatsız kalmayın.” dedi.

‘ÖNYARGI DUVARLARINI SANATLA KALDIRABİLİRİZ’

Büyük ilgi gören galada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise şunları söyledi:

“Avrasya Tiyatrolar Birliği’nde küçük adımlarla yola çıktık. Kafamızın içerisindeki önyargı duvarlarını kültür sanat etkinlikleriyle ortadan kaldırabiliriz. Sanatın olmadığı yerde dostluktan, sevgiden, barıştan, farklı düşüncelerden bahsetmek mümkün değildir. Yolumuz açık olsun. Yoldaşça devam edeceğiz. Gelecek bizimdir. Bundan kuşku duymuyoruz.”

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Maltepe Belediyesi’yle uzun bir yolculuğa çıktıklarını, birlikte tarih yazdıklarını ifade etti.

SAVAŞ KARŞITLIĞI ANLATILDI

Prof. Dr. Toygun Orbay’ın kaleme aldığı oyun, Ortadoğu’daki ABD- Irak savaşı sırasında ABD askerlerinin yaptığı işkenceler üzerinden kurgulandı. Oyunda, günümüzde kapitalist sistem içinde hayatta kalabilmek için paranın ve gücün en önemli kazanım olduğu düşüncesi, eleştirel bir bakışla vurgulandı. Michel Cannors karakteri üzerinden kurgulanan oyunda, ABD’de savaşın farklı sınıfların gözünden nasıl algılandığı, görüldüğü ve hissedildiği ortaya konuldu. Sınıf çelişkilerinin açık bir biçimde ortaya konduğu oyunda, insanoğlunun savaşa neden ve hangi sebeplerden dolayı karşı çıkması gerektiğinin mesajı verildi.

Yönetmen yardımcılığını Kubilay Erdelikara’nın, ışık tasarımını Seçkin Seçkin’in üstlendiği oyunda Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları Adem Tosun, Gizem Karacan, Kubilay Erdelikara, Murat Çilgasit, Yasin Konuksever ve Zeynep Kaymas sahne aldı. Portekiz’den Rui Madeira, Sırbistan’dan Boba Stojimirovic, Ukrayna’dan Taisia Novachuk, Hindistan’dan Pranati H. video oyunculukları ile katkı sundu.