Sahneden 'Büyük İskender'in Atı' geçti

Tiyatroadam'ın sahneye koyduğu ve Maltepeli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyun Bulgaristan'da bir meyhanede buluşan rahip, albay, öğretmen, çingene, deli ve bir meyhanecinin açlık ve sefalet içindeyken para kazanma hayallerini, bireysel delilik ve kolektif deliliği yan yana koyarak anlatıyor. Stefan Tsanev'in yazdığı, Deniz Özmen'in yönettiği oyunda Berk Yaygın, Cihan Türk, Deniz Özmen, Ediz Akşehir, Esra Şengünalp ve Gökhan Azlağ rol aldı.



Özmen: 'En güzel oyunlarımızı burada oynuyoruz.'



Oyuncu ekibi tarafından söylenen Akapella şarkıların da kullanıldığı Büyük İskender'in Atı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yönetmen ve oyuncu Deniz Özmen de seyircileri selamlayarak, "İsmimiz her ne kadar Tiyatroadam olsa da insan gibi oyun oynamak istiyoruz. Türkan Saylan Kültür Merkezi bizim için çok kıymetli çünkü buradaki ilk oyunu biz oynamıştık. Albay Kuş ile Tiyatroadam. O zaman sizinle tanıştık. Tadı hala damağımızda bu seyircinin, çünkü en güzel oyunlarımızı burada oynuyoruz " dedi.

Oyunun sonunda Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, Tiyatroadam oyuncularına özel yapım tabak hediye etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)