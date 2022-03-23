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Sahneden 'Büyük İskender'in Atı' geçti

Maltepe Belediyesi'nin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlediği Tiyatro Günleri'nin ikinci gününde 'Büyük İskender'in Atı' isimli oyun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 11:27
Sahneden 'Büyük İskender'in Atı' geçti
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Tiyatroadam'ın sahneye koyduğu  ve  Maltepeli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyun  Bulgaristan'da bir meyhanede buluşan  rahip, albay, öğretmen, çingene, deli ve bir meyhanecinin açlık ve sefalet içindeyken para kazanma hayallerini, bireysel delilik ve kolektif deliliği yan yana koyarak anlatıyor. Stefan Tsanev'in yazdığı, Deniz Özmen'in yönettiği oyunda Berk Yaygın, Cihan Türk, Deniz Özmen, Ediz Akşehir, Esra Şengünalp ve Gökhan Azlağ rol aldı.

Özmen: 'En güzel oyunlarımızı burada oynuyoruz.'

Oyuncu ekibi tarafından söylenen Akapella şarkıların da kullanıldığı Büyük İskender'in Atı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yönetmen ve oyuncu Deniz Özmen de seyircileri selamlayarak, "İsmimiz her ne kadar Tiyatroadam olsa da insan gibi oyun oynamak istiyoruz. Türkan Saylan Kültür Merkezi bizim için çok kıymetli çünkü buradaki ilk oyunu biz oynamıştık. Albay Kuş ile Tiyatroadam. O zaman sizinle tanıştık. Tadı hala damağımızda bu seyircinin, çünkü en güzel oyunlarımızı burada oynuyoruz " dedi.
Oyunun sonunda Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, Tiyatroadam oyuncularına özel yapım tabak hediye etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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