Şahmeran’ın dünyası Maltepe’de

Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde sanatçı Gamze Toksoy’un ikinci sergisi olan ‘Camaltına
Yolculuk: Şahmeran’ın Dünyası Zanaat Sergisi’ sanatseverlerin beğenisine
sunuldu.
Sergide Toksoy’un, efsaneye göre Anadolu’da yaşadığına inanılan yılanların
şahı Şahmeran’ı unutulmaya yüz tutan camaltı resim tekniğiyle buluşturduğu
eserleri yer aldı. Anadolu’dan Hindistan’a çeşitli mitolojilerde yer bulan, iyiliği,
bilgeliği temsil eden, belinden aşağısı yılan, üstü insan şeklindeki Şahmeran
isimli mitolojik varlığın öyküsünden çok etkilendiğini ifade eden Toksoy
sergisini şu ifadelerle anlattı:
‘O DÜNYAYA GİRDİKÇE ETKİLENDİM’
“Bir dostum bana camaltı sanatını öğretti. Şahmeran’ın dünyasına girdikçe,
oradaki varlıklarla karşılaşıp etkilendim. Masallarda yılanların şahı diye söz
edilen Şahmeran’ın yeraltında yaşadığına, doğanın bin bir sırrını bildiğine ve
şifa dağıttığına inanılıyor. Camaltı sanatıyla o dünyayla ilişki kurmaya çalıştım.
10 yıldır yaptığım işler birikti ve sergiye dönüştü.”
Sergide efsanede Şahmeran’ın karşılaştığı varlıklar, sembollerde yer buldu.
Sergi 8 Kasım’a dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)