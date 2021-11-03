Şahmeran’ın dünyası Maltepe’de

Prof. Dr. Türkan Saylan

Kültür Merkezi’nde sanatçı Gamze Toksoy’un ikinci sergisi olan ‘Camaltına

Yolculuk: Şahmeran’ın Dünyası Zanaat Sergisi’ sanatseverlerin beğenisine

sunuldu.

Sergide Toksoy’un, efsaneye göre Anadolu’da yaşadığına inanılan yılanların

şahı Şahmeran’ı unutulmaya yüz tutan camaltı resim tekniğiyle buluşturduğu

eserleri yer aldı. Anadolu’dan Hindistan’a çeşitli mitolojilerde yer bulan, iyiliği,

bilgeliği temsil eden, belinden aşağısı yılan, üstü insan şeklindeki Şahmeran

isimli mitolojik varlığın öyküsünden çok etkilendiğini ifade eden Toksoy

sergisini şu ifadelerle anlattı:

‘O DÜNYAYA GİRDİKÇE ETKİLENDİM’

“Bir dostum bana camaltı sanatını öğretti. Şahmeran’ın dünyasına girdikçe,

oradaki varlıklarla karşılaşıp etkilendim. Masallarda yılanların şahı diye söz

edilen Şahmeran’ın yeraltında yaşadığına, doğanın bin bir sırrını bildiğine ve

şifa dağıttığına inanılıyor. Camaltı sanatıyla o dünyayla ilişki kurmaya çalıştım.

10 yıldır yaptığım işler birikti ve sergiye dönüştü.”

Sergide efsanede Şahmeran’ın karşılaştığı varlıklar, sembollerde yer buldu.

Sergi 8 Kasım’a dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)