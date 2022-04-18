banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.501,70
ALTIN
940,59
DOLAR
14,65
STERLİN
19,12
EURO
15,85
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,...
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma Törenine Katıldı
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma...
29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal Kabri Başında Dualarla Anıldı
Son Dakika
29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal...

Sahada hem denetim hem temizlik ekipleri görev başında

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan uzman Saha Temizlik Ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Saha Temizlik Ekibi personelleri Maltepe sokaklarında denetim ekipleri tarafından tespit edilen boş arsalarda tırpan yaparak ve bu alanlarda bulunan çöp atıklarını toplayarak istenmeyen görüntülerin önüne geçiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:03
Sahada hem denetim hem temizlik ekipleri görev başında
banner171

Saha temizlik ekipleri günlük çalışma programlarına ek olarak denetim ekibinin raporladığı adreslerde çalışmalarda bulunuyor. Maltepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından vatandaşların istek ve şikâyetleri Basın ve Yayın Müdürlüğü sosyal medya ekibi tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne iletiliyor. Böylelikle Maltepelilerin istek ve şikâyetleri anlık olarak değerlendirmeye alınarak anında çözüme kavuşturuluyor.

Nisan ayının ilk yarısında boş arazilerde gerçekleştirilen çöp toplama çalışmaları ve tırpan çalışmalarından başlıca cadde ve sokaklar şöyle;

Gülensu Mahallesi Nazım Hikmet Spor Kompleksi ve Emek Caddesi, Fındıklı Mahallesi mezarlık girişi, Yeşim Sokak ve İpek Sokak, Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi, Aydınevler Mahallesi Muhtarlık etrafı, Büyükbakkalköy Mahallesi üniversite yolu, Esenkent Mahallesi Metro otoparkı, Başıbüyük Mahallesi Cami Altı, Tekke Caddesi, Marmara Diş Fakültesi etrafı ve otobüs durakları yeşil alanı, Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi, Cumhuriyet Ortaokulu ve Maltepe Huzurevi etrafı olmak üzere.


Maltepe hepimizin evi

‘‘Maltepe hepimizin evi ve lütfen sokakları görmek istediğimiz gibi bırakalım’’ diyen Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ‘‘Sosyal medya ve halk masasına istek ve şikâyetlerini ileten tüm Maltepelilere sağladıkları destek için teşekkürlerimizi ediyoruz’’ diyerek vatandaşlara da gösterdikleri iş birliği için teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi
Gıda işletmelerine 'atık yağ' denetimi
Gıda işletmelerine 'atık yağ' denetimi
Masa tenisi tutkunları Maltepe’de buluştu
Masa tenisi tutkunları Maltepe’de buluştu
Sivrisinekle mücadele çalışması başladı
Sivrisinekle mücadele çalışması başladı
Maltepe’nin sevgi sofraları yürekleri ısıttı
Maltepe’nin sevgi sofraları yürekleri ısıttı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169