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'Saha Takımı' ilçeyi mahalle mahalle dolaşıyor

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı “Maltepe Saha Takımı” çalışmalarına başladı. Koronavirüs pandemisi sürecinde ara verilen saha çalışmasının ilk adımı Fındıklı Mahallesi’nde tamamlandı. 30 gün boyunca toplamda 40 personel, Fındıklı Mahallesi’ni kapı kapı dolaştı. İş yeri konut ayrımı yapmaksızın tüm hanelerin kapısını çalan Maltepe Saha Takımı, gittikleri adreslerde memnuniyet anketi yaptı. 1 aylık süren çalışmada 23 bin hanede 7 bin 514 kişinin talepleri yerinde dinlendi. Maltepelilerin şikâyetçi olduğu 660 farklı sorun yerinde çözüme kavuşturulmuş oldu. Maltepe Saha Takımı’nın yüz yüze yaptığı anketlerde, Fındıklı Mahallesi’nden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletilen 278 talep de yine 1 aylık süre içerisinde çözüme kavuşturulmuş oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 09:36
'Saha Takımı' ilçeyi mahalle mahalle dolaşıyor
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40 PERSONEL KAPI KAPI GEZİYOR


Maltepelileri evlerinde ziyaret eden, sorun ve isteklerini yerinde öğrenen ve çözüme kavuşturan saha takımının bir sonraki çalışma alanı Altıntepe Mahallesi olarak belirlendi. Yaklaşık 40 personel, Maltepe Belediyesi kimlik kartı ve Maltepe Saha Takımı üniformasıyla bu kez Altıntepe Mahallesi’nde kapı kapı dolaşacak. Esnaf ve mahalle sakinleriyle yüz yüze iletişime geçecek saha ekibi yine vatandaş ve belediye arasında bir köprü olacak.

Maltepe Belediyesi sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla, Maltepe’yi Maltepelilerle birlikte güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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