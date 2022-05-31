'Saha Takımı' ilçeyi mahalle mahalle dolaşıyor

40 PERSONEL KAPI KAPI GEZİYOR



Maltepelileri evlerinde ziyaret eden, sorun ve isteklerini yerinde öğrenen ve çözüme kavuşturan saha takımının bir sonraki çalışma alanı Altıntepe Mahallesi olarak belirlendi. Yaklaşık 40 personel, Maltepe Belediyesi kimlik kartı ve Maltepe Saha Takımı üniformasıyla bu kez Altıntepe Mahallesi’nde kapı kapı dolaşacak. Esnaf ve mahalle sakinleriyle yüz yüze iletişime geçecek saha ekibi yine vatandaş ve belediye arasında bir köprü olacak.

Maltepe Belediyesi sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla, Maltepe’yi Maltepelilerle birlikte güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)