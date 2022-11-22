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Sabah Çorbası Maltepelilerin İçini Isıttı

Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz dönemlerde, kış aylarına doğru başlattığı çorba ikramı devam ediyor. İlki Maltepe Huzurevi önünde yapılan çalışma ikinci haftasını doldurmaya hazırlanırken 5 bin kişiye çorba dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2022 Salı 11:13
Sabah Çorbası Maltepelilerin İçini Isıttı
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Maltepe Belediyesi vatandaşlarını içini ısıtan çorba ikramlarına yeniden başladı. İlki Maltepe Huzurevi önünde kurulan mobil noktada gerçekleştiren dağıtıma Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Vatandaşları selamlayan ve hal hatır sorarak çorba ikram eden Kılıç’a Meclis üyeleri ve belediye personelleri de eşlik etti. Çorba dağıtımı esnasında otobüs ve minibüs şoförleri de unutulmadı. Çorbalarını alan vatandaşlar Belediye Başkanı Kılıç ve ekibine teşekkür etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İlk iki haftasında 5 bin kişiye dağıtılan ve ilerleyen günlerde de devam edecek çorba ikramı için hazırlanan program ise şöyle;

Pazartesi, 07.30 - Zümrütevler, Huzurevi Metro Durağı (E-5 üstü),

Salı, 07.30 – Aydınevler, Küçükyalı Metro Durağı (E-5 üstü),

Çarşamba, 08.00 – BaşıbüyükMah. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Karşısı, Otobüs Durağı,

Perşembe, 08.00 – Cevizli Mah. Marmara Üniversitesi, Dragos Yerleşkesi Karşısı, Marmaray Durağı Üst Geçidi,

Cuma, 07.30 – Fındıklı Mah., Muhtarlık Binası Karşısı. (22.11.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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