Ramazan’da her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek

Maltepe Belediyesi ‘Onbir Ayın Sultanı’ Ramazan’a yönelik hazırlıklarını tamamladı. İbadethane temizliği gerçekleştiren, gıda denetimi yapan, Ramazan’a özel çeşitli kültürel etkinlikler planlayan Maltepe Belediyesi görevlileri her gün önceden belirlenen noktalarda 2 bin 500 kişiye iftarlık sıcak yemek verecek. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ayrıca bu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan 5 bin kişiye de gıda paketi desteğinde bulunacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ise yine Ramazan boyunca önceden belirlenen metro durakları önünde günlük bin kişiye hurma ve su dağıtımı gerçekleştirecek.