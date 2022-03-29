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Ramazan’da her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek

Ramazan öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Maltepe Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtacak. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi 5 bin kişiye de gıda paketi verilecek. Ramazan boyunca metro durakları önünde hurma ve su dağıtımı gerçekleştirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 17:03
Ramazan’da her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek
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Maltepe Belediyesi ‘Onbir Ayın Sultanı’ Ramazan’a yönelik hazırlıklarını tamamladı. İbadethane temizliği gerçekleştiren, gıda denetimi yapan, Ramazan’a özel çeşitli kültürel etkinlikler planlayan Maltepe Belediyesi görevlileri her gün önceden belirlenen noktalarda 2 bin 500 kişiye iftarlık sıcak yemek verecek. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ayrıca bu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan 5 bin kişiye de gıda paketi desteğinde bulunacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ise yine Ramazan boyunca önceden belirlenen metro durakları önünde günlük bin kişiye hurma ve su dağıtımı gerçekleştirecek.

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