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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’den kadın hakları eğitimi

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeline, aralarında Türkiye'nin önde gelen felsefecilerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin de bulunduğu Maltepe Belediyesi öğretim üyelerince çeşitli konularda eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kuçuradi’nin verdiği ilk eğitimde insan hakları ve kadın hakları konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:32
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’den kadın hakları eğitimi
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Online toplantı, Türkiye’nin önde gelen felsefe profesörlerinden Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı İoanna Kuçuradi’nin verdiği eğitimle başladı. Kuçuradi “İnsan Hakları: Kadınların da Haklarıdır” konulu bir sunum yaptı.

“KADIN HAKLARI EKSTRA BİR HAK DEĞİLDİR”

Sunumunda cezaevinde yaşayan kadınların da durumuna dikkat çeken felsefe ve insan hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, insanlık onuru, kadının eğitilmesi ve işkence üzerine bir konuşma yaptı. Kuçuradi kadın haklarının Anayasal bir hak olduğunu altını çizerek, “Kadının hakkı aslında insan hakkıdır. İnsan olmaktan gelen temel hakkıdır. Kadın sadece şiddeti evde görmüyor. Eşinin yanı sıra okulda görüyor, çocuğundan görüyor. Bu bakımdan kadın hakları insan haklarının bir parçası olarak ele alınmalı, ekstra bir hak gibi sunulmamalıdır. Mücadeleler de buna yönelik olarak verilmelidir” dedi. Prof. Dr. Kuçuradi daha sonra katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

1 AY SÜRECEK

“Maltepe Belediyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kadın Dayanışma Merkezi Eğitimleri” kapsamında düzenlenen etkinlik, 8 Nisan’da Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. Hülya Şimga, “Kadınlara Karşı Ayrımcılık ve Savaşma Yolları” ile devam edecek. 15 Nisan’da Dr. Öğr. Üy. Neşe Şahin Taşğın “Kadınlarla İlgili Uluslararası Belgeler ve Türkiye İçin Gerektirdikleri” ve 22 Nisan’da Doç. Dr. Bergen Coşkun Özüaydın da “Çocuk Hakları ve Gerektirdikleri” konularında verilecek eğitimle etkinlik sona erecek. (01.04.2022)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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