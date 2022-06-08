Park yenilendi; basketbol sahası yaza hazır

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Müdürlük tarafından 210 m2’lik alanda akrilik zemin (Epoksi) kaplama yapılan basketbol sahası okulların kapanması ile birlikte çocukların ve gençlerin hizmetine hazır edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri çalışmaları ile ilgili yaptıkları açıklamada, ‘‘Akrilik zemin açık ve kapalı alanlar için düşünülmüş, her hava koşulunda uygulanabilen ve kullanılabilen bir kaplama. Hava koşullarının değişmesi zemini etkilemez, zeminde kırılma veya çatlak oluşturmaz. Bu malzemelerle yapılan basketbol sahamız da çocuklarımız ve gençlerimiz güvenle boş zamanlarını daha verimli değerlendirebilecek’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)