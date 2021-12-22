Park ve Bahçeler yılın son dokunuşlarını yapıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 10 Aralık – 16 Aralık tarihleri arasında haftalık

çalışmaları arasında mevsimlik çiçek dikimi, ağaç budama ve ağaç kesimi, park

ekipmanları değişimi, tadilat, tamirat ve imalat işlemleri yapılırken, sulama sistemleri

bakım ve onarımı yanı sıra aydınlatma sistemleri bakım ve onarımı tamamlandı.

Maltepe genelinde 210 adet park ve yeşil alan ve 38 adet havuzun tüm tamir bakım

ve imalat sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olan 7’den 70’e tüm Maltepelilerin dinlenirken

huzur bulduğu nefes alanları olan park ve yeşil alanların, havuzların ve bu bölgelerde

bulunan aydınlatma sistemlerinin tamir, bakım ve imalatla ilgili olan tüm

gereksinimleri haftalık çalışma programında tamamlandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)