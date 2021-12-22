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Park ve Bahçeler yılın son dokunuşlarını yapıyor

2021 yılının son günlerini yaşarken Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aralık ayının 3. haftası faaliyetlerini paylaşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü rutin uygulamalarının yanı sıra hizmette kusursuzluğu yakalamak için Maltepelilerin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2021 Çarşamba 15:34
Park ve Bahçeler yılın son dokunuşlarını yapıyor
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 10 Aralık – 16 Aralık tarihleri arasında haftalık
çalışmaları arasında mevsimlik çiçek dikimi, ağaç budama ve ağaç kesimi, park
ekipmanları değişimi, tadilat, tamirat ve imalat işlemleri yapılırken, sulama sistemleri
bakım ve onarımı yanı sıra aydınlatma sistemleri bakım ve onarımı tamamlandı.

Maltepe genelinde 210 adet park ve yeşil alan ve 38 adet havuzun tüm tamir bakım
ve imalat sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olan 7’den 70’e tüm Maltepelilerin dinlenirken
huzur bulduğu nefes alanları olan park ve yeşil alanların, havuzların ve bu bölgelerde
bulunan aydınlatma sistemlerinin tamir, bakım ve imalatla ilgili olan tüm
gereksinimleri haftalık çalışma programında tamamlandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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