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Okul kantinlerine şok denetim

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başladı. Maltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler ise okul kantinlerinde şok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çalışanlar da dahil temizlik ve hijyen sertifikaları kontrol edildi, eksikliklerin giderilmesi istendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 11:16
Okul kantinlerine şok denetim
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Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Denetim Birimi ekipleri okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlarken Maltepe Belediyesi öğrencilerin gıda güvenliğini sağlamak için kolları sıvadı.

HİJYEN SERTİFİKASI

Denetimlerde, kantin işletmelerinde çalışanlarda dâhil olmak üzere temizlik ve hijyen şartları, çalışanlara ait muayene ve hijyen sertifikaları sırasıyla gözden geçirildi, eksiği bulunan detaylar hakkında işlem yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi talep edildi. Kantin işletmelerinde uyulması gereken hijyen kuralları konusunda bilgilendirme ve hatırlatmalar yapıldı. Denetime katılan gıda mühendisleri tarafından kantinlerde ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

ÜRÜNLER KONTROL EDİLDİ

Soğuk zincir esasına göre muhafaza edilmesi gereken ürünlerin kontrolü yapıldı. Zabıta memurlarımız tarafından ise kantinlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü yapıldı.

Küçükyalı, Aydınevler, Girne, İdealtepe ve Altayçeşme mahallelerinde 20’ye yakın okul kantini denetlendi. Sonraki günlerde ve tüm yıl boyunca Maltepe sınırlarında ki tüm okul kantinlerinin ve yemekhanelerin denetlenmeye devam edileceği bildirildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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