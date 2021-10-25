Öğrenciler heykel sempozyumunda hem öğrendiler hem eğlendiler! Maltepe Belediyesi tarafından “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu”nu ziyaret eden ortaokul öğrencileri öğretmenleri eşliğinde yapımı devam eden heykeller hakkında bilgi aldı. Minik san

Maltepe Belediyesi tarafından “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu”nu ziyaret eden ortaokul öğrencileri öğretmenleri eşliğinde yapımı devam eden heykeller hakkında bilgi aldı. Minik sanatseverler alanda kilden heykeller yaptı.

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen düzenlenen halklar arası diyalog, dostluk, barış ve kültür kardeşliği temalı “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu” bugün öğrencileri ağırladı. İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu’ndan gelen bir grup öğrenci, Görsel Sanatlar öğretmeni Özlem Özkan eşliğinden sempozyum alanını ziyaret etti. Öğrenciler, Başıbüyük Seyir Terası’nda sempozyumun küratörlüğünü üstlenen Türkiye’nin önemli heykeltıraşlarından Güner Yener tarafından karşılanıp heykeller, sanatçılar ve heykellerin yapım süreçleri hakkında bilgilendirildi.

HEYKELLERDE SONA YAKLAŞILDI

Gürcistan’dan Jhon Gogaberishvili, Özbekistan’dan Kurban Norhurazov, Ulash Urakov, Tulagan Yerkulov, Rusya’dan Nikolay Karlyhanov ile Türkiye’den Metin Kar ve İmdat Avcı’nın hazırladığı heykellerde sona yaklaşılırken, yapımı biten heykeller alanda görülmeye başladı. Öğrenciler de cep telefonlarıyla biten heykelleri çekerken, daha sonra etkinlik alanına giderek kilden çeşitli figürler yaptılar. Ziyarette Güner Yener öğrencilerin başında durarak, sorularını cevapladı ve kilden heykel yapımı sırasında onlara uygulamalı ders verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)