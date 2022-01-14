Nazım'ın eseri, Aziz'in oyunuyla iki devi Maltepe'ye sığdırdık !

Usta oyuncu Rutkay Aziz, Türk ve dünya edebiyatının dev ismi Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” isimli unutulmaz eseriyle bugün Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Oyundan önce duygularını bizimle paylaşan Aziz, “Nâzım Hikmet bugün yaşasaydı Memleketimden İnsan Manzaralarını metrolarda, otogarlarda perişan ve işsizlik içinde bulunan, yüzleri soru işaretleriyle dolu genç işsizi, emekliyi, pazarın bitmesini bekleyip de atık toplayan teyzeleri yazardı. Bununla da kalmaz ahlaksızlığı, vicdansızlığı, hırsızlığı marifet sayanları da bir dipnot olarak destanın bir yerine yerleştirirdi” dedi.

‘MALTEPE'NİN SANATA VERDİĞİ DESTEK ÖNEMLİ"

Aziz, sanatın birleştirici ve itici gücüyle her dönem en ağır koşullarda, savaş dönemleri de dahil faşizmin baskıcı ve yıkıcı uygulamalarına karşı toplumsal moral ve umut vadeden bir güç olarak varlığını koruduğunu söyledi. Maltepe Belediyesi’nin ve CHP’li belediyelerin pandemi döneminde sanatsal etkinliklere destek verdiklerini ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rutkay Aziz şöyle devam etti:

"Bu önemli midir, evet önemlidir. İleriye doğru atılmış bir adımdır. Yeterli midir, bunu tartışmamız gerekir. Yerel yönetimlerin bu anlamda gücünü büyütmesi gerekir. İlkeli ve nitelikli çalışmalara yönelmesi gerekir. Bunu yaparken de yerel yönetimler, salt kendi içlerinde değil, bir takım sanat grupları ve kişileri ile danışarak ve dayanışma içinde olmalıdır.”

120.DOĞUM GÜNÜNDE SAHNELENECEK

Usta şairin 120. doğum gününde sahne alacak yapım, Rutkay Aziz’in kurgusu ve yönetmenliğinde Maltepeli izleyiciyle buluşacak. 1939'da İstanbul’da Haydarpaşa’nın basamaklarında başlayan oyunda işsizlik, açlık ve savaş ortamında ülke ve dünya sorunlarının tartışıldığı, yarınlara umutla bakan bir öyküye yer verilecek. Perde Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon yapımında Rutkay Aziz, Taner Barlas, Levent Yılmaz, Levent Ülgen, Özcan Alpar, Ebru Saçar, Ekin Aksu, L.Can Bulut, Enes Sarı, Hale Algabri ve Öykü Eraslan izleyiciyle buluşacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)