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Müziğin fotoğrafçısından muhteşem sergi: Focus On

Türkiye'nin ilk konser fotoğrafçılarından biri olan Pelinsu Duman 'Focus On' adını verdiği sergisini İstanbul'un adeta sanat merkezi haline gelen ilçesi Maltepe'de açtı. Sergi 27 Aralık'a kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2021 Çarşamba 16:08
Müziğin fotoğrafçısından muhteşem sergi: Focus On
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Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin ilk konser fotoğrafı sanatçılarından Pelinsu Duman’ın “Focus On” isimli fotoğraf sergisine kapılarını açtı. Pelinsu Duman, Maltepe  Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu olduğunu, öğrencilik yıllarında  Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen sinema gösterimlerine, yönetmenler ile  film söyleşilerine katılıp takip ettiklerini ifade ederek “Filmlere imza atan yönetmenleri gördüğümüzde heyecanlanıyorduk. Güvendiğim, öğrencilik yıllarımı hatırlatan, geldiğimde bana yardımcı olacağını bildiğim çalışanların bulunduğu bu kültür merkezinde ilk sergimi açmak istedim. Sekiz yıllık çalışmalarım birikti. Bu çalışmalarımı insanlarla paylaşmak istedim. Türkiye’de fotoğraf sanatında sahne fotoğrafçılığı alanında çok fazla sayıda kadın yok. Sahne fotoğrafçılığı da var. Böyle işlerde yapıyoruz demek istedim. Böyle güzel bir mecrada fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim.” dedi. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, genç ve dinamik bir sanatçının sergisinde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. 

 

‘MÜZİK SAYESİNDE BAŞLADIM’ 

 

Üniversite birinci sınıf öğrencisiyken bir sinema filminde yapım asistanlığı yaptığını ifade eden Duman, “Kameraya her zaman çok aşıktım, bu yüzden yanımdan ayırmıyordum. Film süreci boyunca boş olduğum her fırsatta set fotoğrafları çekiyordum. Çektiğim fotoğrafların beğenildiğini ve kullanıldığını görünce çok mutlu oldum. Ama fotoğrafçılığa tam anlamıyla başlamam müzik sayesinde oldu. Bir akşam arkadaşlarım Moda Sahnesi’ne çağırdılar. Konser mekanlarına fotoğraf makinesi sokmak yasaktır. Ben verecek yerim olmadığı için gizlice soktum, kullanmayı da düşünmüyordum. Sonra sahneye Ceylan Ertem çıktı. Albümünün lansman konseriymiş. Hem gözümün hem kulağımın duyduğu şeye hayretle bakakaldım. Kayıtsız kalamadım ve konser fotoğrafçılığına başlama serüvenimde ilk deklanşörü böylece basmış oldum. Ceylan Ertem de fotoğrafları beğendi. Daha sonra beraber çalışmaya başladık.” diye konuştu.  

EN ÜNLÜ İSİMLER VAR

Sergide Göksel, Yaşar, Gülşen, Fatma Turgut, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emre Aydın,Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Demir Demirkan, Ezhel, Ben Fero, Adamlar, Pera, Gripin, Pentagram’ın konser fotoğrafları yer alıyor. Duman’ın sergisi 27 Aralık’a kadar Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)

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