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Miniklerin 19 Mayıs heyecanı ve Atatürk sevgisi

19 Mayıs 'ı Bütün Yurtta 7 den 70'e yaşadık ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 09:05
Miniklerin 19 Mayıs heyecanı ve Atatürk sevgisi
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Maltepe Belediyesi bünyesindeki Mataş’a bağlı olarak faaliyet gösteren kreşlerde eğitim gören minikler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde yaptıkları faaliyetlerle 19 Mayıs ruhunun heyecanını ve Atatürk'e duydukları sevgiyi bir arada yaşadılar.


Aydınevler, Altıntepe, Altayçeşme, Bağlarbaşı, Esenkent, Feyzullah, Girne, İdealtepe ve Küçükyalı mahallelerinde bulunan kreşlerde yapılan etkinlikler gün boyu sürdü.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.05.2022 09:12
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