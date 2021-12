Mevlânâ, 748. vuslat yıl dönümünde Maltepe’de anıldı

Programın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Kerem Fırtına, Mevlânâ’nın yüreğini ısıtanın soyut bir sevgi olmadığına dikkat çekti.

Fırtına “Mevlânâ gördüğü her canlıda sevginin yolunu buldu. Hakk’ı halkta, halkı Hakk’ta gördü ve sevdi. Ve ölüm. Ölüm Mevlânâ’nın şeb-i arusum dediği gündür. Düğündür. Sevgiliye kavuşma günüdür. Bir son değil sonsuzluğa kavuşma günüdür. Elbet soğuktur ölüm. Yaşayana acı, hasret. Ama üzülmeyin der büyük düşünür. Doğum ölmeye başladığın andır. Yol meşakkatlidir. Menzili vuslattır. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Mühim olan her canlının tatmasıdır. Onun tüm sözleri insan için, insan kalabilmek içindir” dedi.

SEMA GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Fırtına, Mevlânâ’nın hayatını ve öğretilerini anlatarak Mesnevî isimli eserinden dizeleri paylaştı. Programda Galata Mevlevileri Kültür ve Sema Topluluğu Sema gösterisi gerçekleştirdi. Topluluk, Allah'a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden tasavvuf töreninde, Mevlevi müziği eşliğinde sahne alarak izleyicileri adeta manevi yolculuğa çıkardı.