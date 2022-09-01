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Mavi İle Yeşilin Buluştuğu Yer Maltepe

“Yeşil bir Maltepe”misyonu ileİstanbul’un yaşanabilir en güzel kenti olmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında ilçe genelinde, 313 adet ağaç ve 2 milyon adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 11:49
Mavi İle Yeşilin Buluştuğu Yer Maltepe
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2 BİN 902 DİLEKÇE

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne dilekçe yoluyla istek ve şikâyetlerini ileten 2 bin 902 Maltepelinin başvuruları titizlikle dikkate alındı. Müdürlük ayrıca sosyal medyadan gelen istek ve şikâyetleri de anında ve yerinde cevap vererek vatandaş memnuniyeti için öncelikli çalışmalarda bulundu.

1 MİLYON 950 BİN METREKARE OT VE ÇİM BİÇME

Ekipler ayrıca 649 adet ağaç budama, bin 500 metrekare alanda çim, 1 milyon 950 bin metrekare alanda ot ve çimbiçimi gerçekleştirildi. Boş arsa ve arazilerde bulunan ot biçme çalışmaları Maltepe’nin tamamında gerçekleştirilirken, yabani ot temizliği çalışması da unutulmadı.

2 MİLYON ADET MEVSİMLİK ÇİÇEK

Maltepe’ye 3 yeni park kazandıran müdürlük ekipleri, 5 parkı yenileyerek daha modern ve konforlu park görünümü kazandırdı. Ve parkların tamamında 2 milyon mevsimlik çiçek ekimi yapılarak Maltepe’nin güzelliğine güzellik katıldı.Maltepe parklarına yeni 19 kedi ve 9 köpek kulübesi daha eklenerek hayvan dostlarına yeni barınma alanları tedarik edildi. İlçe genelindeki tüm park ve bahçelerin bakımını da yapan ekipler, 134 adet bank montajına imza atarken, ilçe genelindeki parkların tamamında yapılan yenileme çalışmalarında 340 metrekare alanda sert zemin döşeme çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında böylelikleMaltepe’nin sahip olduğu 222 parkın tamamında oyun araçlarının ve bankların onarımı ile yeşil alanların düzenlenmesini gerçekleştirdi. (01.09.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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