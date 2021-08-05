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Marmaris’te Mutluluğun Resmi Çizildi

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir haftayı geride bırakırken bölgeden gelen sevindirici haberler yüreklere su serpiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 09:16
Marmaris’te Mutluluğun Resmi Çizildi
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Maltepe Belediyesi ekipleri alevlerle boğuşan Marmaris’te cana can oldu

Marmaris Hisarönü Altınkum Mevkiinde bahçesini saran alevler içinde mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı. Güçlükle yürüyen yaşlı kadın yeniden hayata dönüşün mutluluğunu ekibimize sarılarak paylaştı. Yaşadığı şoku atlatan Gülşen Tekin, “Aklım gitti benim. Neredeyse tıkanıyordum, çocuklar ambulansı durdurdular, oksijen bağladılar. Yavrularım çok yardımcı oldular, Allah’ım hepsinden razı olsun, yalnız bırakmadılar.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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