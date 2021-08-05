Marmaris’te Mutluluğun Resmi Çizildi

Maltepe Belediyesi ekipleri alevlerle boğuşan Marmaris’te cana can oldu

Marmaris Hisarönü Altınkum Mevkiinde bahçesini saran alevler içinde mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı. Güçlükle yürüyen yaşlı kadın yeniden hayata dönüşün mutluluğunu ekibimize sarılarak paylaştı. Yaşadığı şoku atlatan Gülşen Tekin, “Aklım gitti benim. Neredeyse tıkanıyordum, çocuklar ambulansı durdurdular, oksijen bağladılar. Yavrularım çok yardımcı oldular, Allah’ım hepsinden razı olsun, yalnız bırakmadılar.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)