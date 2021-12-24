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Maltepe’ye özel atık yönetim ve çevre portalı

Maltepe Belediyesi’nin geri dönüştürülebilir atıklar hakkında ilçedeki vatandaşlara ayrıntılı bilgi sunduğu atık yönetim ve çevre portalı yenilenerek yayına başladı. Vatandaşlar platforma http://atikyonetimi.maltepe.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 13:20
Maltepe’ye özel atık yönetim ve çevre portalı
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Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “Geleceğimizi çöpe atmayalım” diyerek başlattığı çalışmalar kapsamında ambalaj atıkları, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları ve atık ilaçlarla ilgili her türlü yararlı bilginin ve atık noktalarının bulunduğu 'Atık Yönetimi ve Çevre Portalı'nı yenileyerek yayınladı. Atık getirme merkezlerinin, atık yönetmeliğinin ve toplama noktalarının de yer aldığı platformda vatandaşlar atık bildirim formunu kullanarak belediyeye atıklarının alınması için bildirim yapılabilecek ve atıklar konusunda danışılabilecek.

Vatandaşların cep telefonlarından rahatlıkla girebilecekleri platformda atık toplama noktalarına mahalle bazlı da ulaşılabilecek. Vatandaşlar, Atık Yönetimi ve Çevre Portalı’na http://atikyonetimi.maltepe.bel.tr adresinden ulaşabilecek. Atık yönetimi ile ilgili sorular, bu sistemin yanı sıra 0216 399 69 88 numaralı telefondan da cevaplanabilecek. (24.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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