Maltepe’nin sevgi sofraları yürekleri ısıttı

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ramazan’da da halkının yanında olmaya devam etti. Belediyeye Sosyal Tesisler’de hummalı bir çalışma sonucunda özenle hazırlanan yemekler, iftar vaktine doğru vatandaşlara dağıtıldı. İlk iki günde Feyzullah, Fındıklı, Başıbüyük, Zümrütevler, Aydınevler, Cevizli, Altayçeşme, Altıntepe, Gülensu mahallelerinde ortalama 5 bin kişiye sıcak yemek verildi. Ayrıca metro çıkışlarında vatandaşlara hurma ve su dağıtıldı.

Maltepelilerin Ramazan ayını kutlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Gün boyu çalışarak hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan’ın bu ilk günlerinde 9 mahallemizde binlerce hemşerimize iftarlık dağıttık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin” dedi.