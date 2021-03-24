banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1406
ALTIN
441.525
DOLAR
7.9228
STERLİN
10.8148
EURO
9.3628
​​​​​​​BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği için değil rant amaçlı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır”
Son Dakika
​​​​​​​BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği...
Babacan'dan Erdoğan'a Bomba Soru: Merkez Bankası Başkanını Kayıp 130 Milyar Doları Sorduğu İçin Mi Görevden Aldınız ?
Son Dakika
Babacan'dan Erdoğan'a Bomba Soru: Merkez...
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayacak
Son Dakika
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz...
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı : “Davamızı Başlatıyorum ”
Son Dakika
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı :...

Maltepe’nin Parklarında Büyük Dönüşüm

Maltepe Belediyesi park alanlarında hayata geçirdiği dönüşüm projeleri ile ilçeye 5 bin metrekare yeni park alanı ve yeşil alan kazandıracak. Parklarda kurulacak büfeleri ise ihtiyaç sahibi kadınlar işletecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2021 Çarşamba 11:35
Maltepe’nin Parklarında Büyük Dönüşüm
banner171

Maltepe Belediyesi Çınar mahallesindeki Atatürk Parkı ile Altayçeşme mahallesindeki Metem Sitesi Parkı’nda dönüşüm projelerini hayata geçiriyor. Proje ile toplamda 5 bin metrekare yeni park alanı ve yeşil alan kazandırılacak. Atatürk Parkı’nda dönüşüm kapsamında 2.500 metrekare alan yeniden düzenlenerek sosyal yaşam alanları artırılacak. Yeşilin hakim olacağı park alanında vatandaşların rahat nefes alabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve yürüyüş yapabileceği yeni alanlar inşa edilecek. Çocuklar için oyun alanlarının genişletilerek 200 metrekareye çıkarılacak.

BÜFELER KURULACAK, KADINLAR İŞLETECEK

Metem Sitesi Parkı’nda ise yine 2500 metrekarelik bir alan ilçe halkının kullanımına açılacak. Vatandaşların ilgi göstereceği bir sosyal yaşam alanına dönüşecek parkta yürüyüş alanları, spor için fitness grupları, basket potası, masa tenisi, özel oyun ve spor alanları da kurulacak. Dönüşüm kapsamında park alanı içine kurulacak olan büfeler ise dikkat çekiyor. Kadın istihdamı konusunda önemli çalışmalara imza atan belediye, buradaki büfeleri de yine kadınlara emanet edecek. Büfeleri ilçedeki ihtiyaç sahip kadınlar işletecek. Böylelikle ilçedeki kadınlar için iş kapısı da açılmış olacak.

GİRNE MAHALLESİNE 1400 M2’LİK YENİ PARK

Ekipler Girne mahallesinde ise 1400 metrekare toplam alanlı yeni park yaptı. 820 metrekare yeni yeşil alanı da ilçeye kazandıran parkta çocuklar için oyun alanları, oturma grupları ve yürüyüş alanları mevcut. Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelinde parklarda bakım ve onarım çalışmasını sürdürürken yeşillendirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tüm parklarda zemin, oyun grupları ve spor aletlerini yenileyen ekipler, ilçe genelinde ağaçlandırma çiçek dikimi konusunda da yoğun bir çalışma yürütüyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Kültür Bakanı Maltepe’yi Ziyaret Etti
Azerbaycan Kültür Bakanı Maltepe’yi Ziyaret Etti
Maltepe’de Halk Sağlığı İçin Çöpleri İBB Topluyor
Maltepe’de Halk Sağlığı İçin Çöpleri İBB Topluyor
Maltepe Belediyesinden Açıklama Var
Maltepe Belediyesinden Açıklama Var
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra Arası 10 Dakika Olacak
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra Arası 10 Dakika Olacak
Başkan Kılıç’tan Maltepeli kadınlara “Temel Mağazacılık” Sertifikası
Başkan Kılıç’tan Maltepeli kadınlara “Temel Mağazacılık” Sertifikası

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169