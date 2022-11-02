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Maltepe’nin ‘Oyun Sokağı’na Altın Karınca Ödülü

Maltepe Belediyesi’nin “Oyun Sokağı” projesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Ödülleri kapsamında “Kentsel Tasarım ve Mimari” dalında ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2022 Çarşamba 09:56
Maltepe’nin ‘Oyun Sokağı’na Altın Karınca Ödülü
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Maltepe Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Superpool, Bernard van Leer Vakfı ortaklığı ve Global Designing Cities Initiative desteğiyle hayata geçirdiği “Taktiksel Yaya Öncelikli Oyun Sokağı Projesi”, Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Ödülleri kapsamında “Kentsel Tasarım ve Mimari” dalında ödüle layık görüldü. İstanbul Hilton Oteli’nde düzenlenen ödül töreninde Maltepe Belediyesi adına ödülü, Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan aldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

YALI MAHALLESİ’NDE OYUN  VE HAYAT BULUŞUYOR

Maltepe ilçesinin Yalı Mahallesi’nde uygulanan proje, Yalı Mahallesi’nde yaya trafiğinin yoğun olduğu bir sokağın oyun amaçlı bir sokağa dönüşümünü hedefliyor. “Taktiksel Kentleşme” yöntemi ile önce deneme uygulamalarının yapıldığı sokakta vatandaştan alınan geri bildirime göre proje, son halini alacak. “Oyun Sokağı”, aynı zamanda İstanbul’un ilk yaya öncelikli sokağı olma özelliğini taşıyor. Proje ile sokaktaki araçların hızının düşürülmesi, yayalara öncelik tanınması, İstanbul’un göbeğinde güvenli ve eğlenceli bir açık alan oluşturmak amaçlanıyor. Oyun Sokağı, geçtiğimiz günlerde de UNICEF, National Geographic, Arup, IKEA ve LEGO Foundation’ın bir araya gelmesiyle hayata geçen The Real Play Coalition’ın düzenlediği Real Play City Challenge 2022’de finale kalmıştı. Bu yarışmada ödül alacak proje önümüzdeki günlerde açıklanacak.

‘KÜÇÜK MÜDAHELELERLE BÜYÜK DEĞİŞİMLER’

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, ödülle ilgili olarak, “Az kaynakla çok fazla iş başarabileceğimizi hem Maltepe’ye hem de diğer belediyelere ispatlayabildiğimiz bir proje oldu. Küçük müdahalelerle büyük değişimler yapabileceğimizi görmüş olduk.”  dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yaya Şefi Hale Erez Külekçi ise “Sürdürülebilir ulaşım ilkesi kapsamında Yaya Şefliği olarak, yaya öncelikli sokaklar önceliğimiz oldu. Maltepe Belediyesi ile paydaş olduğumuz bu projede güvenli okul sokakları kriteri altında, çocuklar için güvenli oyun oynayabilecekleri alanlar üretmeyi amaçladık.” diye konuştu.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Oyun ve Rekreasyon Şefi Çiğdem Çakar da, “Oyun İstanbul olarak ‘Oyun alanları olan bir kentten oynanabilir bir kente’ vizyonuyla yola çıktık. Maltepe’deki bu proje, bizim vizyonumuza katkı sağlayan en güzel, en heyecan verici projelerden biriydi.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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