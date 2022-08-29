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“Maltepe’nin Melekleri” Kadına Şiddetle Mücadele Ediyor

Maltepe Belediyesi’nde çalışan psikolog ve sosyologlardan oluşan bir ekip, kadına şiddetle mücadele broşürlerini esnaflara ve ağırlıklı olarak erkeklere dağıttı. “Kadına şiddet insanlık suçudur” yazılı tişörtler giyen ve ayrıca bilgilendirmede de bulunan “Maltepe’nin melekleri”ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:44
“Maltepe’nin Melekleri” Kadına Şiddetle Mücadele Ediyor
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli psikolog ve sosyologlardan oluşan 3 kişilik bir ekip, Maltepe Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen ”Kadına El Kal-ka-maz!” projesi kapsamında hazırlanan afiş ve broşürleri Feyzullah mahallesinde dağıttı. Kades – Kadın Destek programı başta olmak üzere şiddetin insanlar üzerindeki etkisini anlatan, kadına şiddetin hukuki, dini ve sosyal açıdan incelenmesini içeren ve kadınların şiddet gördüklerinde ulaşması gereken numaraların da yer aldığı broşürleri esnaflara dağıttı. Ayrıca esnafların dükkânlarına afişleri de asan “Maltepe’nin melekleri”, başta erkekler olmak üzere vatandaşlara kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılması gerekenleri anlattı.

Bilgilendirmeden oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. (26.06.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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