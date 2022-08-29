“Maltepe’nin Melekleri” Kadına Şiddetle Mücadele Ediyor

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli psikolog ve sosyologlardan oluşan 3 kişilik bir ekip, Maltepe Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen ”Kadına El Kal-ka-maz!” projesi kapsamında hazırlanan afiş ve broşürleri Feyzullah mahallesinde dağıttı. Kades – Kadın Destek programı başta olmak üzere şiddetin insanlar üzerindeki etkisini anlatan, kadına şiddetin hukuki, dini ve sosyal açıdan incelenmesini içeren ve kadınların şiddet gördüklerinde ulaşması gereken numaraların da yer aldığı broşürleri esnaflara dağıttı. Ayrıca esnafların dükkânlarına afişleri de asan “Maltepe’nin melekleri”, başta erkekler olmak üzere vatandaşlara kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılması gerekenleri anlattı.

Bilgilendirmeden oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. (26.06.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA