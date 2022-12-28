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Maltepe’nin İstasyon’u İki Yaşında

Maltepe Belediyesi’nin ‘’İstasyon Kavuşmaları Sever’’ sloganıyla ücretsiz olarak yayımladığı, aylık kültür sanat dergisi ‘’İstasyon’’ dergisinin ikinci yaşı, özel bir gece ile kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2022 Çarşamba 13:32
Maltepe’nin İstasyon’u İki Yaşında
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Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Pelin Batu’nun sunuculuğuyla gerçekleşen geceye CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile aralarında Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda sanatçı katıldı. Gecede Maltepe Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılında Yüz Resim Resim Çalıştayı için Türkiye’ye gelen 9 İranlı ressam da yer aldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

‘İstasyon kadın arkadaşlarımızın emeği’

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç gecenin açılış konuşmasında ‘’Böyle özel bir gecede sizinle olmak, sizin burada olmanız çok anlamlı. İstasyon Dergisi projesi, kadın arkadaşlarımızın önerisiydi. Kadınların ellerinin değdiği her şey çok güzel. İstasyon, Maltepe’den bir kalkış yaptı ve tüm Anadolu’yu adım adım dolaşıyor. Projeyi yöneten, destek veren, yazılarıyla bizimle olan edebiyatçılarımıza ve yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstasyon’da daha çok kişiye el sallayacağız ve başka istasyonlarda sevdiklerimizle yeniden kucaklaşacağız.’’ ifadelerine yer verdi.

‘Kültürsüzlüğümüzün kışında güneşi hissettik’

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ise konuşmasında, “Geleceğimizin güneşinin aydınlığını bize hissettirecek çok sayıda sanat insanımız varken, kültürsüzlüğümüzün kışı bize yaşatılıyor. Burada bir arada olmak, o güneşin geleceğini, çok yakında olduğunu hissettiriyor.” dedi. Dr. Kaftancıoğlu, İstasyon ile Ardahan’da tesadüfen tanışmasının hikayesini izleyicilerle paylaşırken, İranlı kadınların mücadelesine de atıfta bulunarak, “İnanıyorum ki tüm dünyayı kadınlar değiştirecek” dedi.

‘Cumhuriyet’in temeli kültürdür’

Zülfü Livaneli ise, Atatürk’ün “Cumhuriyetin temeli kültürdür” sözünü hatırlatarak, kültürün önemine ve dönüştürücü gücüne değindi. Livaneli, Atatürk’ün yemek sohbetlerinde dahi kültürün, eğitimin ağırlıklı olduğunu belirterek “Dünya kitaplarla değişir. Bizim dünyamız şiir ve edebiyatla dönüşür. Önce kültür gelir, sonra siyasi sonucu olur. Türkiye, kültür mücadelesini kazanmak zorunda.” ifadelerine yer verdi.

Geceye özel müzikal anlatı

İstasyon 2. Yıl Özel Gecesi, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş’ın konuşmalarının ardından Ulaş Barış Geroğlu’nun kaleme aldığı ve usta oyuncu Yetkin Dikinciler’in anlatıcılığını üstlendiği ‘’Müzikli Anlatı’’ ile devam etti. Yaşar Kemal, Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Gülten Akın, Ümit Yaşar Oğuzcan, Hasan Hüseyin Korkmazgil,  Attila İlhan, Ahmed Arif gibi Türk Edebiyatı’nın ve şiirinin değerli isimlerini anlatan ve şiirlerinden kesitler okuyarak, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Yetkin Dikinciler’e, şiirlerden bestelenen şarkılarla; Ferhat Livaneli Orkestrası, solistler Nilgül ve Hasan Doğru, konuk sanatçı bağlama virtüözü Erdem Şimşek eşlik etti.

Müzikal anlatının ardından gece, Yaşar Seyman, Haydar Ergülen, Bircan Usallı Silan, Nebil Özgentürk, Zafer Köse ve Şeyhmus Diken’in konuşmalarıyla devam etti.

İstasyon 2. Yıl Özel Gecesi, Ferhat Livaneli Orkestrası’nın müzikleriyle ‘’Ey Özgürlük’’ şarkısının topluca söylenmesi ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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