Maltepe’nin ikinci oyun sokağı hizmete açıldı

Maltepe Belediyesi, Cevizli Mahallesi’nde Binbaşı Necati Bey İlkokulu’nun yanındaki Böğürtlen Sokak’ta ikinci oyun sokağını düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cevizli Mahallesi Muhtarı Fikret Birdal, Binbaşı Necati Bey İlkokulu öğrencileri, velileri ve mahalle sakinleri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeyle sokaktaki araçların hızının düşürülmesi, yayalara öncelik tanınması, çocuklara yönelik güvenli ve eğlenceli bir açık alan oluşturması amaçlandı.

Maltepe Belediyesi’ne ödül kazandıran “Taktiksel Yaya Öncelikli Oyun Sokağı Projesi” ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bernard van Leer Foundation, FİA Foundaiton ve Foundation Botnar destek verdi.

YAYA ÖNCELİKLİ SOKAK SAYISI ARTIYOR

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaya öncelikli yol uygulamasının Avrupa’da son yıllarda yaygın olarak kullanıldığını belirterek “Bu uygulamanın İstanbul’daki ilk örneğini Maltepe’de Onurlu Sokak’ta hayata geçirmiştik. Kentsel tasarım ve mimari dalında ödüller kazanan bu projemizin ikincisini Böğürtlen Sokak’ta hayata geçirdik. Araçlar tarafından kullanılan alanı yaya dostu, çocuk dostu alana dönüştürdük. Burada okul yanındaki alanda çocuklarımız güvenli şekilde oyunlarını oynayabilecek.” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce “Yaya Öncelikli Yol” olarak belirlenen, 500 metrekarelik oyun alanı kazandırılan sokakta, yolun geometrisi trafiği azaltıp yaya güvenliğini arttıracak şekilde tasarlandı. (13.09.2023)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)