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Maltepe’nin fitness merkezi açıldı

Maltepe Belediyesi, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’ndaki fitness merkezini açtı. 7’den 77’ye herkese açık olan merkez 11 antrenör ve bin kişilik kapasitesiyle haftanın 7 günü, 07.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 10:47
Maltepe’nin fitness merkezi açıldı
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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlık bir yaşam için Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda fitness merkezi açtı. Uygun fiyatlarla hizmete giren, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan tüm fitness ve kondisyon araçlarının bulunduğu bin kişilik kapasiteli merkez, haftanın 7 günü 07.00 ile 22.00 saatlerin arasında hizmet veriyor. Birbirinden deneyimli 11 antrenörün üyelere program yazarak ve uygulamalı şekilde yardımcı olduğu merkezde üyelere özel ücretsiz grup dersleri de verilecek.

Ayrıca merkezde “sağlıklı yaşam ve spor noktası” da kuruldu. Burada üyelere psikolojik destek, adaptasyon, konsantrasyon, yeme bozuklukları gibi konularda eğitici bilgiler verilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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