Maltepe’nin fitness merkezi açıldı

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlık bir yaşam için Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda fitness merkezi açtı. Uygun fiyatlarla hizmete giren, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan tüm fitness ve kondisyon araçlarının bulunduğu bin kişilik kapasiteli merkez, haftanın 7 günü 07.00 ile 22.00 saatlerin arasında hizmet veriyor. Birbirinden deneyimli 11 antrenörün üyelere program yazarak ve uygulamalı şekilde yardımcı olduğu merkezde üyelere özel ücretsiz grup dersleri de verilecek.

Ayrıca merkezde “sağlıklı yaşam ve spor noktası” da kuruldu. Burada üyelere psikolojik destek, adaptasyon, konsantrasyon, yeme bozuklukları gibi konularda eğitici bilgiler verilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)