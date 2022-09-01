Maltepe’nin Cadde ve Sokaklarında Asfalt Serimi Başladı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl yapılacak olan asfalt serim çalışmalarında geçtiğimiz yıllara oranla yoğunluk olacağını belirtti. Ekipler tarafından belirlenmiş olan cadde ve sokaklarda yapılacak olan asfalt serimi çalışmasına ek olarak, özellikle ilçe sakinlerinden gelmiş olan taleplere ivedilikle yanıt verileceği eklendi.20 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ

Ekipler, 5 Aralık’a kadar devam edecek olan asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam edecekler. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; çalışma sonuna kadar 20 bin ton asfalt serimi yapılacağı öngörülüyor. (01.09.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA