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“Maltepe’nin babaları” unutulmadı

Maltepe Belediyesi’nin Babalar Günü etkinliğinde çocuklarıyla bir araya gelen babalar, hem eğlendi hem de birbirinden güzel pasta ve kurabiyeleri çocuklarıyla birlikte hazırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:29
“Maltepe’nin babaları” unutulmadı
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Seyrantepe Girişimcilik mutfağında 90 kişilik bir katılımla etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklarıyla bir araya gelen ve eğlenceli vakit geçiren babalar, birbirinden renkli kurabiye ve pastaları çocuklarıyla birlikte hazırladı. Etkinlik süresince keyifli vakit geçiren ve çocuklarıyla dans eden aileler, günün sonunda Babalar Günü pastasını birlikte kesti. (20.06.2021)

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İstanbul Times Haber Ajansı İTHA)

Son Güncelleme: 21.06.2021 09:32
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