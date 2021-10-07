Maltepe’nin 2022 yılı bütçesi 674 milyon 904 bin TL

‘TASARRUF TEDBİRLERİMİZİ ALDIK’

Maltepe Belediye Meclis üyesi ve Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, bütçe üzerine bir sunum yaptı. 2016-2021 yılları bütçe gelir-gider gerçekleşmelerini paylaşan Döner, şeffaf belediyeciliğin önemine dikkat çekerek 2021 yılı Ocak- Haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini de sundu. Geçtiğimiz haziran ayında Kamu Kurumlarına Yönelik Tasarruf Tedbirleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yayımlandığını anımsatan Döner, “Altıncı yılın sonunda bütçemizi tasarruf bütçesi olarak gerçekleştirdik. Beş yıldır ekonominin gidişatından endişe duyduk. Tasarruf tedbirlerimizi alarak bütçemizi oluşturduk. Yani önce bütçeyi oluşturup sonra tasarrufu yapmadık. Beş yıl boyunca kaynakları en etkin şekilde kullanarak, yönetebilen bir belediye olduğumuzu gösterdik. 2022 yılında tasarruf tedbirlerinin ön planda tutulduğu, kaynakların optimum verimlilikle kullanılacağı bir bütçe olacak. Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi borçlanma öngörülmüyor. 2022 yılı bütçesin personel giderlerindeki artış, enflasyon ve dövizde meydana gelen olağanüstü artışlara rağmen geçen yıla oranla yüzde 23,8 arttırılarak 674 milyon 904 bin TL olmuştur. Bütçe giderleri içindeki en önemli payı personel giderleri oluşturmaktadır. Pandemi sonrası işsizlik oranlarının giderek arttığı bir dönemde yarattığımız istihdam için mutluyuz.” dedi.

‘HERKESE EŞİT HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bütçenin onaylanmasının ardından konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bütçe görüşmeleri sırasında katkı sunan herkese teşekkür etti. Kılıç, bütçenin , Maltepe’nin kaynaklarının verimli şekilde kullanılarak, herkese eşit hizmet için hazırlandığını vurgulayarak “Kendisini çocuklara, gençlere, emekliye, kadına, işsize, öğrenciye karşı sorumlu hisseden herkes, ülkeye, halka vefa borcu olduğunu düşünen herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Bizde öyle yaklaşmak zorundayız. Görüşmeler sırasında tek bir kişi bile olsa farklı düşünüyorsa oy çokluğuna bakmadan o sesi dinlemenin, eleştiriyi, öneriyi dikkate alarak belediyeye yön verirken, yol verirken değerlendirmek gerekir.” diye konuştu. (06.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)