Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1394.28
ALTIN
502.95
DOLAR
8.8786
STERLİN
12.0920
EURO
10.2856
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi...
İMAMOĞLU: Cumhuriyet Kuşaklarına Sözümüz Var; Başaracağız
İMAMOĞLU: Cumhuriyet Kuşaklarına Sözümüz Var;...
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin...
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı

Maltepe’nin 2022 yılı bütçesi 674 milyon 904 bin TL

Maltepe Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi,  674 milyon 904 bin lira olarak, oy çokluğuyla kabul edildi. Maltepe Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, 2022 yılı performans programı uygulaması ve bütçesi görüşülerek karara bağlandı. 2022 yılı bütçesi, tasarruf önlemleri gözetilerek, kaynakların en etkin şekilde kullanımını sağlayacak şekilde hazırlandı. Toplantı, Maltepe Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Yusuf Koçhan Başkanlığı’nda, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis’te grubu olan siyasi parti temsilcilerinin ve belediye meclis üyelerinin bütçe üzerine konuşmalarının ardından tek tek oylanarak karara bağlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 08:51
Maltepe’nin 2022 yılı bütçesi 674 milyon 904 bin TL
banner171

‘TASARRUF TEDBİRLERİMİZİ ALDIK’

Maltepe Belediye Meclis üyesi ve Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, bütçe üzerine bir sunum yaptı. 2016-2021 yılları bütçe gelir-gider gerçekleşmelerini paylaşan Döner, şeffaf belediyeciliğin önemine dikkat çekerek 2021 yılı Ocak- Haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini de sundu. Geçtiğimiz haziran ayında Kamu Kurumlarına Yönelik Tasarruf Tedbirleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yayımlandığını anımsatan Döner, “Altıncı yılın sonunda bütçemizi tasarruf bütçesi olarak gerçekleştirdik. Beş yıldır ekonominin gidişatından endişe duyduk. Tasarruf tedbirlerimizi alarak bütçemizi oluşturduk. Yani önce bütçeyi oluşturup sonra tasarrufu yapmadık. Beş yıl boyunca kaynakları en etkin şekilde kullanarak, yönetebilen bir belediye olduğumuzu gösterdik. 2022 yılında tasarruf tedbirlerinin ön planda tutulduğu, kaynakların optimum verimlilikle kullanılacağı bir bütçe olacak. Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi borçlanma öngörülmüyor. 2022 yılı bütçesin personel giderlerindeki artış, enflasyon ve dövizde meydana gelen olağanüstü artışlara rağmen geçen yıla oranla yüzde 23,8 arttırılarak 674 milyon 904 bin TL olmuştur. Bütçe giderleri içindeki en önemli payı personel giderleri oluşturmaktadır. Pandemi sonrası işsizlik oranlarının giderek arttığı bir dönemde yarattığımız istihdam için mutluyuz.” dedi.

‘HERKESE EŞİT HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bütçenin onaylanmasının ardından konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bütçe görüşmeleri sırasında katkı sunan herkese teşekkür etti. Kılıç, bütçenin , Maltepe’nin kaynaklarının verimli şekilde kullanılarak, herkese eşit hizmet için hazırlandığını vurgulayarak “Kendisini çocuklara, gençlere, emekliye, kadına, işsize, öğrenciye karşı sorumlu hisseden herkes, ülkeye, halka vefa borcu olduğunu düşünen herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Bizde öyle yaklaşmak zorundayız. Görüşmeler sırasında tek bir kişi bile olsa farklı düşünüyorsa oy çokluğuna bakmadan o sesi dinlemenin, eleştiriyi, öneriyi dikkate alarak belediyeye yön verirken, yol verirken değerlendirmek gerekir.” diye konuştu. (06.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Yıllar’da ‘nefes’ aldılar
Altın Yıllar’da ‘nefes’ aldılar
Maltepe’de Tiyatro Festivali Genco Erkal İle ‘Perde’ Diyor
Maltepe’de Tiyatro Festivali Genco Erkal İle ‘Perde’ Diyor
84 Yaşındaki Görmüş İlk Resim Sergisini Açtı
84 Yaşındaki Görmüş İlk Resim Sergisini Açtı
7 mahalleye 7 heykel
7 mahalleye 7 heykel
Maltepe’den “barınamayan” öğrencilere müjde
Maltepe’den “barınamayan” öğrencilere müjde

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169