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Maltepelilerin şifa kapısı Tıp Merkezi’ne ödül

Türkiye’nin ilk SGK anlaşmalı belediye hastanesi olan Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülü kazandı. Törende konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepelilerin ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakkına sahip çıkıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 13:58
Maltepelilerin şifa kapısı Tıp Merkezi’ne ödül
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İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl ikincisi dağıtılan Yerel Yönetimler Proje Ödülleri Ankara’da düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Etkinlikte hazır bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e “Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü” ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a Expo 2022 organizasyonu nedeniyle verilen başarı ödülünü takdim etti.

KILIÇ'A ÖDÜLÜNÜ BÜYÜKERŞEN VERDİ

Türkiye’nin ilk SGK anlaşmalı belediye hastanesi olan Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi de gecede ödüle layık görüldü. Ödülü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in elinden alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yılmaz Hocamız belediyecilik anlayışı ve Eskişehir’e yaptığı hizmetleriyle Türkiye’nin örnek başkanlarından birisi. Ödülümü onun gibi bir duayen mevkidaşımdan almak benim için gurur verici” dedi.

Maltepelilerin ücretsiz sağlık hakkına her koşulda sahip çıktılarını vurgulayan Kılıç, “2017’de burayı hizmete açtığımızda çok heyecanlıydık. Artık her gün 700’den fazla hemşehrimize ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Pandemiyle mücadele ettiğimiz bir dönemde bu projemizin ödüle layık görülmesinden dolayı mutluyum. Bu ödülü tüm Maltepe halkı adına alıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' ülkede pek çok kişiye umut ve yeni girişimlere de ilham kaynağı oldu. Bu felsefeyle yola çıkan İkinci Yüzyıl Derneği’ne başarılar diliyorum” diye konuştu.

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