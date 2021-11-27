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Maltepelilere afet farkındalık eğitimi

Maltepe Belediyesi ve AKUT Vakfı işbirliğiyle, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Maltepelilere “Birey ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Katılımcılar, Akut Vakfı Eğitmeni ve Danışmanı Batuhan Canbolat tarafından verilen eğitimde, acil durumlara hazırlık, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2021 Cumartesi 10:42
Maltepelilere afet farkındalık eğitimi
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Maltepe Belediyesi ve AKUT Vakfı işbirliğiyle, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Vakıf Başkanı Nasuh Mahruki tarafından beklenen olası İstanbul depremine yönelik olarak imzalanan protokol çerçevesinde “Birey ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde belediye personelleri ve halktan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla 2 gün boyunca düzenlenen eğitimi AKUT Vakfı Eğitmeni ve Danışmanı Batuhan Canbolat verdi. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan sunumların da kullanıldığı, hem teorik, hem de uygulamalı şekilde verilen eğitimde, afete hazır aile, okul, gençler ve işyerinin yaratılması hedeflendi. Eğitimde çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sonrasındaki ilk saatler ve afet sırasındaki doğru davranışlar anlatıldı. Sadece deprem değil yangın ve heyelan gibi afetler konusunda da çeşitli bilgiler verilen eğitimde afet çantasının hazırlanmasının, evde alınacak küçük önlemlerin ve mutlaka evlerde yangın tüpü bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Batuhan Canbolat, afetlerde çoğu zaman eşyaların öldürücü olabileceğinin altını çizerken,” Mutlaka ama mutlaka evimizde devrilebilecek eşyaları sabitlememiz gerekiyor. Tabi bunların hepsini yapabilmemiz mümkün olmasa bile önemli gördüklerimizi ve ağırlığı fazla olanları sabitlemek bizim lehimize olacaktır. Bu hem bize güvenli bir alan yaratacak, hem de tahliyemizi kolaylaştıracaktır.” dedi. Afetlerde bilgilendikten sonra planlama ve hazırlığın da önemine dikkat çene Canbolat, doğru bilinen yanlışlar ve bize özgü olmayan bazı önlemler konusunda da katılımcılara bilgi verdi.

Eğitimler, 9-10 Aralık, 16-17 Aralık ve 23-24 Aralık’taki toplantılarla devam edecek. (26.11.2021)

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